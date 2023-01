Rusko vymenovalo nového náčelníka generálneho štábu pozemných vojsk

Londýn 10. januára (TASR) - Ruský generálplukovník Alexandr Lapin bol vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu pozemných vojsk ruskej armády napriek kritike jeho výkonu na Ukrajine. V utorok to s odvolaním sa nemenovaný zdroj uviedla ruská štátna agentúra TASS, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Lapin bol doteraz veliteľom ruského Centrálneho vojenského okruhu a vlani v októbri ho viacero spolupracovníkov prezidenta Vladimira Putina kritizovalo za stiahnutie ruských vojsk z východoukrajinského mesta Lyman. Boli to napríklad čečenský vodca Ramzan Kadyrov či šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.



Vymenovanie Lapina nasleduje po sérii zmien v ruskom vojenskom vedení počas jedenásť mesiacov trvajúcej vojny na Ukrajine. Na začiatku konfliktu totiž ruská armáda obsadila rozsiahle oblasti na juhu a východe Ukrajiny, no neskôr utrpela sériu porážok a niekoľkokrát bola nútená sa stiahnuť.



Začiatkom októbra bol vymenovaný za veliteľa ruských vojsk na Ukrajine generál vzdušných síl Sergej Surovikin. Krátko predtým boli vymenení aj velitelia ruského Východného a Západného vojenského okruhu.



V auguste ruská agentúra RIA Novosti informovala o odvolaní veliteľa ruskej Čiernomorskej flotily Igora Osipova po sérii vojenských neúspechov. Reuters v tejto súvislosti pripomína potopenie vlajkovej lode flotily alebo stratu ôsmich vojenských lietadiel počas útoku na ruskú vojenskú základňu na polostrove Krym.