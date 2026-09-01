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Rusko vymenuje nového veľvyslanca v Spojenom kráľovstve
Británia je hlavným spojencom Ukrajiny a dodáva jej zbrane vrátane rakiet a dronov.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že v dohľadnom čase vymenuje nového veľvyslanca v Británii. Jeho predchodca Andrej Kelin opustil Londýn už pred niekoľkými týždňami v čase napätých bilaterálnych vzťahov, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.
Podľa britského nedeľníka Sunday Times Kelin skončil na poste veľvyslanca v júli, po takmer siedmich rokoch v rámci „pokusu prinútiť Britániu, aby prehodnotila svoju podporu Ukrajine“. Noviny poukázali koncom augusta na to, že „zníženie úrovne diplomatických vzťahov stiahnutím veľvyslanca je jedným z formálnych spôsobov, ako môže vláda vyjadriť vážnu nespokojnosť alebo protest bez úplného prerušenia väzieb“.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v utorok tieto tvrdenia poprela, keď vyhlásila, že Kelin ukončil svoje pôsobenie na poste ruského veľvyslanca v Londýne „podľa plánu“ a vymenovanie jeho nástupcu bude oznámené v „náležitom čase“.
Poukázala na to, že výber nového veľvyslanca patrí do právomoci prezidenta Vladimira Putina a proces vymenovania nie je vecou verejnosti. Podľa jej slov zastával Kelin funkciu počas mimoriadne náročného obdobia „tvárou v tvár britským snahám o úplné rozbitie bilaterálnych vzťahov“.
Zacharovová počas brífingu na okraj Východného ekonomického fóra, ktoré sa začalo v utorok vo Vladivostoku, súčasne vyzvala, aby sa o tejto téme „nešpekulovalo“.
Británia je hlavným spojencom Ukrajiny a dodáva jej zbrane vrátane rakiet a dronov. Rusko minulý mesiac varovalo Londýn, že bude znášať nešpecifikované „dôsledky“ za dodávky dronov, ktoré Ukrajina použila na útoky na ruské územie.
Podľa britského nedeľníka Sunday Times Kelin skončil na poste veľvyslanca v júli, po takmer siedmich rokoch v rámci „pokusu prinútiť Britániu, aby prehodnotila svoju podporu Ukrajine“. Noviny poukázali koncom augusta na to, že „zníženie úrovne diplomatických vzťahov stiahnutím veľvyslanca je jedným z formálnych spôsobov, ako môže vláda vyjadriť vážnu nespokojnosť alebo protest bez úplného prerušenia väzieb“.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v utorok tieto tvrdenia poprela, keď vyhlásila, že Kelin ukončil svoje pôsobenie na poste ruského veľvyslanca v Londýne „podľa plánu“ a vymenovanie jeho nástupcu bude oznámené v „náležitom čase“.
Poukázala na to, že výber nového veľvyslanca patrí do právomoci prezidenta Vladimira Putina a proces vymenovania nie je vecou verejnosti. Podľa jej slov zastával Kelin funkciu počas mimoriadne náročného obdobia „tvárou v tvár britským snahám o úplné rozbitie bilaterálnych vzťahov“.
Zacharovová počas brífingu na okraj Východného ekonomického fóra, ktoré sa začalo v utorok vo Vladivostoku, súčasne vyzvala, aby sa o tejto téme „nešpekulovalo“.
Británia je hlavným spojencom Ukrajiny a dodáva jej zbrane vrátane rakiet a dronov. Rusko minulý mesiac varovalo Londýn, že bude znášať nešpecifikované „dôsledky“ za dodávky dronov, ktoré Ukrajina použila na útoky na ruské územie.