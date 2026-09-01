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Rusko vymenuje nového veľvyslanca v Spojenom kráľovstve

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Británia je hlavným spojencom Ukrajiny a dodáva jej zbrane vrátane rakiet a dronov.

Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že v dohľadnom čase vymenuje nového veľvyslanca v Británii. Jeho predchodca Andrej Kelin opustil Londýn už pred niekoľkými týždňami v čase napätých bilaterálnych vzťahov, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.

Podľa britského nedeľníka Sunday Times Kelin skončil na poste veľvyslanca v júli, po takmer siedmich rokoch v rámci „pokusu prinútiť Britániu, aby prehodnotila svoju podporu Ukrajine“. Noviny poukázali koncom augusta na to, že „zníženie úrovne diplomatických vzťahov stiahnutím veľvyslanca je jedným z formálnych spôsobov, ako môže vláda vyjadriť vážnu nespokojnosť alebo protest bez úplného prerušenia väzieb“.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v utorok tieto tvrdenia poprela, keď vyhlásila, že Kelin ukončil svoje pôsobenie na poste ruského veľvyslanca v Londýne „podľa plánu“ a vymenovanie jeho nástupcu bude oznámené v „náležitom čase“.

Poukázala na to, že výber nového veľvyslanca patrí do právomoci prezidenta Vladimira Putina a proces vymenovania nie je vecou verejnosti. Podľa jej slov zastával Kelin funkciu počas mimoriadne náročného obdobia „tvárou v tvár britským snahám o úplné rozbitie bilaterálnych vzťahov“.

Zacharovová počas brífingu na okraj Východného ekonomického fóra, ktoré sa začalo v utorok vo Vladivostoku, súčasne vyzvala, aby sa o tejto téme „nešpekulovalo“.

Británia je hlavným spojencom Ukrajiny a dodáva jej zbrane vrátane rakiet a dronov. Rusko minulý mesiac varovalo Londýn, že bude znášať nešpecifikované „dôsledky“ za dodávky dronov, ktoré Ukrajina použila na útoky na ruské územie.
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