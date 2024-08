Rusko vynechalo zasadnutie OSN o dodržiavaní humanitárneho práva

Ženeva 26. augusta (TASR) - Švajčiarsko v pondelok hostilo členov Bezpečnostnej rady OSN na zasadnutí v Ženeve, aby sa znovu zaviazali k dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva. Jediným neprítomným členom bolo Rusko, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Švajčiarsko je v súčasnosti jedným z 15 členov BR OSN a toto neformálne stretnutie zorganizovalo pri príležitosti 75. výročia podpísania Ženevských dohovorov po druhej svetovej vojne s cieľom obmedziť barbarstvo vojny.



"Vyzývam, aby sme dodržiavanie Ženevských dohovorov povýšili na najvyššiu politickú prioritu," povedal švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili vyslanci viacerých krajín vrátane 14 z 15 členov BR OSN.



Na otázku o neúčasti Ruska odpovedal, že všetci členovia boli vyzvaní, aby spoločne uvažovali o medzinárodnom humanitárnom práve, ale uviedol, že účasť nebola povinná. Ruský vyslanec v New Yorku označil toto stretnutie za "stratu času".



"Domnievame sa, že Bezpečnostná rada by sa mala sústrediť na dôležitejšie záležitosti, než je cestovanie po Európe," uviedol zástupca stáleho vyslanca Ruska pri OSN Dmitrij Poľanskij v správe, ktorú zaslala diplomatická misia v Ženeve.



Rusko je jedným z piatich stálych členov BR OSN - spolu so Spojenými štátmi, Francúzskom, Britániou a Čínou. Ďalších 10 členov sa volí podľa regionálneho kľúča, každý rok vždy 5 krajín na dvojročné obdobie.



Predsedníčka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Špoljaričová Eggerová na tom istom zasadnutí vyhlásila, že Ženevské dohovory sú "pod tlakom", pričom poukázala na boje v Pásme Gazy a na Ukrajine. Celosvetovo sa v súčasnosti bojuje vo viac ako 120 ozbrojených konfliktoch.



Rusko v pondelok vypálilo na Ukrajinu viac ako 100 rakiet a približne 100 útočných dronov, ktoré usmrtili najmenej päť ľudí a zasiahli energetické zariadenia.