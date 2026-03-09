< sekcia Zahraničie
Výpadky mobilného internetu zasiahli v pondelok aj Petrohrad
Výpadky internetu v Rusku sa zvýšili od mája 2025 a podľa odhadov spoločnosti Top10VPN patrí krajine v celosvetovom meradle prvé miesto.
Autor TASR
Petrohrad 9. marca (TASR) - V Petrohrade boli v pondelok ráno hlásené výpadky mobilného internetu a podobné výpadky boli počas niekoľkých dní aj v Moskve. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
V pondelok od 6. hodiny ráno bolo zaznamenaných takmer 2500 prípadov, keď boli nedostupné aplikácie na odosielanie správ, webové stránky a bankové služby. Prístup ostal zachovaný na vládou schválené stránky z tzv. „bielych zoznamov“.
Guvernér Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko predtým vydal varovanie pred potenciálnou hrozbou dronov a možným „znížením rýchlosti mobilného internetu“. Drozdenko po 10. hodine ráno povedal, že hrozba pominula, a že jeden dron bol zostrelený.
Úrady v Petrohrade neoznámili žiadne obmedzenia mobilného internetu ani aktivitu dronov. V Moskve pretrvávajú výpadky mobilného internetu už piaty deň po sebe.
Operátori Beeline, MegaFon a T2 uviedli, že prerušenia boli spôsobené „vonkajšími obmedzeniami“, ktoré nemohli ovplyvniť. Zdroje z telekomunikačného sektora uviedli pre denník Kommersant, že operátori dostali pokyny na obmedzenie mobilného internetu v niektorých častiach hlavného mesta.
Rusko v posledných týždňoch čoraz viac obmedzuje prístup k mobilnému internetu počas bezpečnostných incidentov vrátane podozrení z útokov dronmi. Súvisí to s prísnejšou kontrolou komunikácie verejnosti počas vojny a rastúcim využívaním odstávok ako obranného opatrenia.
Medzi webové stránky zaradené do vládneho „bieleho zoznamu“ patria napríklad portál verejných služieb Gosuslugi, sociálne siete VKontakte a Odnoklassniki, služby Yandex, hlavné obchodné servery a vládne zdroje, ktoré zostali prístupné.
Výpadky internetu v Rusku sa zvýšili od mája 2025 a podľa odhadov spoločnosti Top10VPN patrí krajine v celosvetovom meradle prvé miesto. Trvali celkovo 37.166 hodín a ovplyvnili 146 miliónov ľudí, prakticky celú ruskú populáciu.
V pondelok od 6. hodiny ráno bolo zaznamenaných takmer 2500 prípadov, keď boli nedostupné aplikácie na odosielanie správ, webové stránky a bankové služby. Prístup ostal zachovaný na vládou schválené stránky z tzv. „bielych zoznamov“.
Guvernér Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko predtým vydal varovanie pred potenciálnou hrozbou dronov a možným „znížením rýchlosti mobilného internetu“. Drozdenko po 10. hodine ráno povedal, že hrozba pominula, a že jeden dron bol zostrelený.
Úrady v Petrohrade neoznámili žiadne obmedzenia mobilného internetu ani aktivitu dronov. V Moskve pretrvávajú výpadky mobilného internetu už piaty deň po sebe.
Operátori Beeline, MegaFon a T2 uviedli, že prerušenia boli spôsobené „vonkajšími obmedzeniami“, ktoré nemohli ovplyvniť. Zdroje z telekomunikačného sektora uviedli pre denník Kommersant, že operátori dostali pokyny na obmedzenie mobilného internetu v niektorých častiach hlavného mesta.
Rusko v posledných týždňoch čoraz viac obmedzuje prístup k mobilnému internetu počas bezpečnostných incidentov vrátane podozrení z útokov dronmi. Súvisí to s prísnejšou kontrolou komunikácie verejnosti počas vojny a rastúcim využívaním odstávok ako obranného opatrenia.
Medzi webové stránky zaradené do vládneho „bieleho zoznamu“ patria napríklad portál verejných služieb Gosuslugi, sociálne siete VKontakte a Odnoklassniki, služby Yandex, hlavné obchodné servery a vládne zdroje, ktoré zostali prístupné.
Výpadky internetu v Rusku sa zvýšili od mája 2025 a podľa odhadov spoločnosti Top10VPN patrí krajine v celosvetovom meradle prvé miesto. Trvali celkovo 37.166 hodín a ovplyvnili 146 miliónov ľudí, prakticky celú ruskú populáciu.