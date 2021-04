Rusko vypovedalo desiatich zamestnancov americkej ambasády v Moskve

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden 16. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 21. apríla (TASR) - Rusko vypovedalo v stredu desať zamestnancov americkej ambasády v Moskve v reakcii na podobný krok Washingtonu z minulého týždňa. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničných vecí." uviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení, ktorého citovala agentúra TASS. Krajinu musia opustiť do 21. mája." pokračuje vyhlásenie.Kroky Ruska nasledujú po celej sérii nových sankcií proti Rusku, ktoré minulý týždeň oznámila administratíva amerického prezidenta Bidena. Tieto ekonomické sankcie boli uvalené na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do vlaňajších volieb v USA. Dôvodom sankcií sú tiež údajné odmeny ponúkané Ruskom za útoky na amerických vojakov v Afganistane a rozsiahly hackerský útok na americké ciele.Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne 16. apríla oznámilo, že zakáže vstup do krajiny viacerým vrcholným predstaviteľom z administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.Medzi týmito predstaviteľmi sú minister spravodlivosti Merrick Garland, hlavná Bidenova poradkyňa pre domácu politiku Susan Riceová a šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray, minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas, riaditeľka amerických spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesová, riaditeľ Federálneho úradu pre väznice (FBOP) Michael Carvajal, poradca exprezidenta Donalda Trumpa pre vnútornú bezpečnosť John Bolton a bývalý šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) James Woolsey.Ruské ministerstvo dodalo, že títo predstavitelia sa "" politiky Spojených štátov.