Rusko vypovedalo ukrajinského konzula pôsobiaceho v Petrohrade

Petrohrad 17. apríla (TASR) - Rusko vypovedalo v sobotu ukrajinského konzula pôsobiaceho v Petrohrade, ktorého predtým nakrátko zadržali agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Oznámilo to ministerstvo zahraničných vecí v Moskve, ktoré k prípadu neuviedlo nijaké ďalšie podrobnosti.



Očakáva sa, že Ukrajina zareaguje recipročným vypovedaním ruského diplomata, uviedla agentúra DPA.



Konzula Generálneho konzulátu Ukrajiny v Petrohrade Oleksandra Sosoňuka zadržali agenti FSB v noci zo 16. na 17. apríla. Ukrajinský rezort diplomacie to označil za ďalšiu z provokácií voči Kyjevu zo strany Kremľa.



Podľa vyhlásenia FSB bol konzul zaistený počas stretnutia s ruským občanom, od ktorého "získal informácie utajovanej povahy obsiahnuté v databázach orgánov činných v trestnom konaní a FSB".



"Táto činnosť je nezlučiteľná so štatútom diplomatického predstaviteľa a má zjavne nepriateľský charakter voči Ruskej federácii," uviedla po zadržaní FSB s tým, že konzul bude podrobený opatreniam "v súlade s normami medzinárodného práva".



K zadržaniu konzula došlo v čase zvýšeného napätia medzi Kyjevom a proruskými separatistami v neuznaných republikách na východe Ukrajiny. Situáciu vyhrotili aj presuny tisícov ruských vojakov v blízkosti ukrajinských hraníc a na anektovanom polostrove Krym.



Prezidenti Francúzska a Ukrajiny – Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj – spolu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou vyzvali po piatkovom spoločnom rokovaní Rusko, aby svojich vojakov stiahlo. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov už predtým uviedol, že pohyb ruských vojsk nikoho neohrozuje.