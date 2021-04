Rusko vypovedalo zamestnanca ukrajinského veľvyslanectva

Moskva 26. apríla (TASR) - Rusko vyhlásilo v pondelok pracovníka ukrajinského veľvyslanectva v Moskve za personu non grata a do konca apríla musí opustiť územie Ruska. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok túto skutočnosť písomne oznámilo ukrajinskému veľvyslanectvu v Moskve.



Rusko podľa ministerstva koná na základe princípu reciprocity v reakcii na "nepriateľské konanie" Ukrajiny, ktorá za personu non grata vyhlásila zamestnanca ruského veľvyslanectva v Kyjeve.



Moskva podľa ministerstva zahraničných vecí prijme ďalšie opatrenia v prípade, že Kyjev bude naďalej pokračovať v "nepriateľskom konaní" voči ruským diplomatom.



Ukrajina vypovedala 17. apríla ruského diplomata v reakcii na podobný krok Moskvy, ktorá zadržala a vyhlásila za nežiaduceho ukrajinského konzula.



"Vysokopostavený diplomat ruskej ambasády v Kyjeve musí opustiť Ukrajinu do 72 hodín, počnúc 19. aprílom," uviedlo vtedy vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Konzula Generálneho konzulátu Ukrajiny v Petrohrade Oleksandra Sosoňuka zadržali agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v noci zo 16. na 17. apríla. Moskva mu následne v sobotu "odporučila, aby krajinu opustil do 72 hodín, počnúc 19. aprílom".