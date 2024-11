Rusko vypustilo nosnú raketu Sojuz aj s dvoma iránskymi satelitmi

Moskva 5. novembra (TASR) - Rusko v utorok skoro ráno vypustilo nosnú raketu Sojuz s dvoma satelitmi určenými na monitorovanie vesmírneho počasia okolo Zeme a 53 malými satelitmi vrátane dvoch iránskych. Oznámila to ruská vesmírna agentúra Roskosmos, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Ruská nosná raketa Sojuz-2.1 odštartovala z kozmodrómu Vostočnyj. V rámci pokračovania rozvoja iránsko-ruskej vedeckej a technologickej spolupráce budú pomocou nosnej rakety vypustené na obežnú dráhu Zeme vo výške 500 kilometrov aj dva iránske satelity Kósar a Hodhod.



Vývoj Kósaru, zobrazovacieho satelitu s vysokým rozlíšením, a Hodhodu, malého komunikačného satelitu, je prvým významnejším míľnikom iránskeho súkromného vesmírneho sektora, informovali v októbri tamojšie médiá.



Rusko vyslalo už vo februári na obežnú dráhu Zeme iránsky výskumný satelit Pars 1. Spolu s ďalšími 17 ruskými a zahraničnými družicami zmienený satelit vyniesla do vesmíru taktiež ruská nosná raketa Sojuz-2.1 z kozmodrómu Vostočnyj.



Rusko a Irán rozvíjajú vzťahy v rôznych oblastiach. Ukrajina a Západ vinia Teherán, že Moskve poskytol stovky dronov na vojnu proti Ukrajine. Rusko aj Irán to odmietajú.