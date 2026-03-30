Rusko vyrába veterinárne vakcíny, reaguje na epidémiu pasteurelózy
Autor TASR
Moskva 30. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal výnos o reorganizácii výroby veterinárnych vakcín v Rusku. Súvisí to s nedávnym prepuknutím epidémie v chovoch hovädzieho dobytka, ktoré v Novosibirskej oblasti viedlo k masovému porážaniu zvierat. Likvidácia tisícov zvierat vyvolala protesty farmárov, ktorí žiadali odvolanie vysokopostavených úradníkov z agrosektoru. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa správ úradov došlo vo februári až marci 2026 v Novosibirskej oblasti a niekoľkých ďalších subjektoch Ruskej federácie v chovoch dobytka k prepuknutiu epidémie pasteurelózy - infekcie spôsobenej baktériou Pasteurella multocida - a besnoty. V reakcii na to úrady Novosibirskej oblasti vyhlásili stav mimoriadnej situácie a nariadili likvidáciu zvierat z domácich chovov a rodinných fariem. Kadávery boli spaľované.
Za príčinu prepuknutia epidémie pasteurelózy označili úrady aj abnomálne mrazy, ktoré západnú Sibír zasiahli v januári. Masovosť ochorenia bola podľa úradov spôsobená oslabením imunity zvierat v dôsledku stresu vyvolaného prudkými výkyvmi teplôt. Vírus nadôvažok údajne začal i mutovať.
V médiách sa však objavili aj správy o epidémii slintačky a krívačky, čo úrady nepotvrdili.
Veľká časť chovateľov i veterinárov spochybnila nutnosť likvidáciu chovov dobytka s tým, že pasteurelóza je liečiteľná antibiotikami a podľa súčasných predpisov si nevyžaduje masové utratenie zvierat. Mnohí chovatelia tvrdili, že ich dobytok bol zdravý a že im úrady neposkytli žiadne výsledky testov, ktoré robili ich zvieratám. Sťažujú sa aj na nedostatočné odškodné.
V súlade s Putinovým výnosom vznikne Ruská biologická priemyselná spoločnosť, do ktorej sa zlúčia viaceré štátne podniky v rôznych regiónoch Ruska. Cieľom opatrenia je zaistiť technologickú nezávislosť, udržateľný rozvoj a podporiť investície vo veterinárnej medicíny. Putin zároveň nariadil vláde, aby do šiestich mesiacov od registrácie tohto subjektu predložila návrh na jeho zaradenie medzi strategické podniky.
Rusko do roku 2022, keď naň Západ v reakcii na rozpútanie vojny proti Ukrajine uvalil sankcie, dovážalo až 70 percent veterinárnych vakcín. V roku 2024 úrady oznámili, že Rusko je vo výrobe vakcín sebestačné na 70 percent.
