Rusko vyradilo Cichanovskú zo zoznamu hľadaných osôb

Moskva 15. júna (TASR) - Ruská polícia vyradila bieloruskú exilovú opozičnú vodkyňu Sviatlanu Cichanovskú z vlastného zoznamu hľadaných osôb. Urobila tak na podnet bieloruských úradov. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Cichanovská vlani v augustových prezidentských voľbách kandidovala proti Alexandrovi Lukašenkovi. Podľa oficiálnych výsledkov získala len desať percent hlasov. Mnohí sa však domnievajú, že v skutočnosti dostala viac hlasov než Lukašenko, ktorý oficiálne zvíťazil. Výsledky týchto volieb neuznáva mnoho západných štátov ani Európska únia.



Krátko po prezidentských voľbách Cichanovská odišla do zahraničia, aby sa vyhla zatknutiu; azyl našla v Litve.



Rusko zaradilo Cichanovskú na zoznam hľadaných osôb vlani v októbri po tom, ako tak spravilo i Bielorusko.



Bieloruská politička je vo svojej krajine stíhaná na základe článku trestného zákonníka, v ktorom sa píše o výzvach na uchvátenie moci. Konkrétnym dôvodom má byť to, že z Cichanovskej iniciatívy vytvorila bieloruská opozícia koordinačnú radu, ktorá si kladie za cieľ sprostredkovanie pokojného odovzdania moci v krajine. Hrozí jej odňatie slobody od troch do piatich rokov.