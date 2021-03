Rusko vyšetruje policajta pre únik údajov o Navaľnom

Moskva 1. marca (TASR) - Ruský policajt je podozrivý, že obchodoval s osobnými informáciami, ktoré mohli byť použité aj pri identifikácii údajných travičov kremeľského kritika Alexeja Navaľného. V pondelok to uviedol ruský denník Kommersant, ktorý cituje agentúra Reuters.



Vyšetrovatelia podozrievajú policajného majora z mesta Petrohrad, že získal prístup do oficiálnej databázy a následne predal tretej strane údaje pasažierov, ktorí vlani v auguste cestovali leteckým spojom zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy. Jedným z týchto cestujúcich bol práve Navaľnyj, ktorý na palube skolaboval a upadol do kómy.



Laboratória v Nemecku, Francúzsku a Švédsku dospeli na základe analýz biologických vzoriek k záveru, že Navaľnyj bol vystavený nervovoparalytickej látke typu novičok, ktorú vyvinuli v Sovietskom zväze počas studenej vojny.



Investigatívny web Bellingcat a ruský webový portál The Insider uviedli vlani v decembri, že Navaľného sa pokúsili zabiť agenti Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). V reportáží spomínajú práve databázy liniek, podľa ktorých lietali agenti FSB do desiatok ruských miest, kam cestoval aj Navaľnyj.



Ako pripomína Reuters, uvedený nemenovaný major nie je prvý policajt vyšetrovaný v súvislosti s únikom údajov v kauze Navaľného.



Ruský ekonomický denník RBK totiž ešte v januári informoval, že úrady vyšetrujú príslušníka polície v meste Samara ležiacom na juhozápade Ruska. Úrady vinia tohto policajta, že tretej strane poskytol dôverné informácie pochádzajúce z databázy s údajmi o cestovaní ľudí po celej krajine, písal vtedy denník RBK.