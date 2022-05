Rusko vyšetruje pre žoldnierstvo syna britskej poslankyne

Moskva 29. mája (TASR) - Ruský vyšetrovací výbor zahájil trestné konanie v súvislosti so žoldnierstvom voči synovi britskej poslankyne Helen Grantovej, ktorý bojuje proti ruskej armáde na Ukrajine. Ruský vyšetrovací výbor, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, to uviedol v nedeľu na platforme Telegram.



Ben Grant, ktorý niekoľko rokov slúžil v námornej pechote britských ozbrojených síl, je v médiách vo svojej vlasti vnímaný ako hrdina bojujúci od marca po boku ukrajinských síl. Britská tlač často informuje o jeho bojových aktivitách - naposledy médiá priniesli správu o tom, ako zachránil život zranenému spolubojovníkovi, ktorého počas paľby odniesol z bojiska.



Podľa ruských úradov Grant "viedol útok skupiny západných žoldnierov na ruskú vojenskú techniku na Ukrajine".



DPA pripomína, že v Rusku - ako v mnohých ďalších krajinách - je žoldnierstvo trestným činom. Ak by bol Grant súdený v Rusku, hrozí mu až do sedem rokov odňatia slobody.



Rusko má však na svojej strane takisto nasadených žoldnierov, uvádza DPA s tým, že najznámejšími sú členovia tzv. Wagnerovej skupiny. Ide v podstate o súkromnú armádu, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v polovici marca uviedol, že do bojov na Ukrajine sa chce na strane Moskvy zapojiť 16.000 dobrovoľníkov zo Sýrie.



Matka Bena Granta, Helen Grantová, je členkou britskej Konzervatívnej strany a v rokoch 2013-2015 bola ministerkou pre šport a turizmus.