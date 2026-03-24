Rusko vyslalo 400 dronov na Ukrajinu, zasiahli aj pamiatkový kostol
Terčom ruských útokov bol najmä Kyjev a oblasti na západe Ukrajiny vrátane Ľvova.
Autor TASR
Kyjev 24. marca (TASR) - Rusko v utorok počas zriedkavého denného útoku vypustilo na Ukrajinu viac ako 400 dronov. Bezpilotné lietadlá zasiahli aj Chrám svätého Ondreja v Ľvove, ktorý je súčasťou lokality zapísanej na Zozname svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Terčom ruských útokov bol najmä Kyjev a oblasti na západe Ukrajiny vrátane Ľvova. „Od rána už vypustili vyše 400 dronov,“ oznámil hovorca ukrajinského vojenského letectva Jurij Ihnat. „V takomto veľkom meradle je to v podstate prvýkrát. Nepamätám si, že by sa niekedy uskutočnili denné útoky s takto vysokým počtom dronov,“ uviedol, pričom miestni predstavitelia informovali, že denný útok stále prebieha.
„Rusko útočí za bieleho dňa na rušné centrum mesta. Pred niekoľkými minútami zasiahli ruské a iránske drony mesto Ľvov, pričom vážne zranili dvoch ľudí,“ napísala na sociálnej sieti X premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková. „Jedným z cieľov bol Chrám svätého Ondreja zo 17. storočia, ktorý je súčasťou lokality zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO. Len sila, nekompromisné sankcie a rozhodné kroky môžu Rusko zastaviť,“ dodala.
