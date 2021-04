Rusko vyslalo do Čierneho mora na manévre 15 vojnových lodí

Moskva 17. apríla (TASR) - Rusko vyslalo na manévre do Čierneho mora 15 svojich vojnových lodí. Ruské námorníctvo podľa agentúry Interfax oznámilo, že lode v sobotu preplávali cez Kerčský prieliv. Ako dlho bude vojenské cvičenie lodí trvať nebolo bezprostredne známe, uvádza agentúra DPA.



Spojené štáty plánovali do Čierneho mora vyslať dve vojnové lode, pred pár dňami však od tohto zámeru upustili. Stalo sa tak po námietkach zo strany Ruska, uviedli zdroje z tureckej diplomacie.



Ruské ministerstvo obrany zase v piatok informovalo, že na šesť mesiacov zatvorí niektoré oblasti Čierneho mora v okolí Krymského polostrova, a to pre plánované vojenské cvičenia. Zatvorenie však zatiaľ neovplyvnilo námornú dopravu cez Kerčský prieliv, uvádza DPA.



Rusko začalo nedávno zhromažďovať veľké počty vojakov pri svojich hraniciach s Ukrajinou a aj na Krymskom polostrove, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Moskva zároveň tento týždeň usporiadala námorné vojenské cvičenia v Čiernom mori.



Správanie Ruska medzičasom kritizovala Európska únia, NATO i Ukrajina. Medzinárodné spoločenstvo sa čoraz viac obáva z eskalácie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.



Jeden z popredných predstaviteľov ukrajinskej Operácie spoločných síl (OOS) v Donbase Serhij Najev však v piatok večer naznačil, že neočakáva, že došlo k novej vojne.



"Nevidíme tam nijaké prípravy na útok," povedal pre ukrajinskú televíziu. Dodal, že pri hraniciach boli zriadené poľné nemocnice, pričom všetci ruskí vojaci sú v táboroch či na strelniciach. "Vo vojenskom jazyku tu hovoríme o predvádzaní sily," dodal.