Rusko vyslalo do JAR dva strategické jadrové bombardéry

Soči 24. októbra (TASR) - Rusko vyslalo do Juhoafrickej republiky (JAR) na cvičenie dva strategické bombardéry typu Tu-160, schopné prepravovať jadrové zbrane. Misia podľa agentúry Reuters súvisí so začiatkom rusko-afrického summitu, ktorý v stredu otvoril v Soči ruský prezident Vladimir Putin.



Dvojica lietadiel pristála na leteckej základni Waterkloof pri meste Tshwane, potvrdil tamojší rezort obrany. Misia je podľa vyjadrenia Moskvy zameraná na rozvoj vojenských vzťahov s JAR.



Putin pred desiatkami afrických lídrov na dvojdňovom summite v juhoruskom meste Soči vyzval, aby sa obchod s krajinami Afriky v priebehu nasledujúcich štyroch až piatich rokov zdvojnásobil. Šéf Kremľa takisto oznámil, že Afrike odpísal dlh vo výške viac než 20 miliárd dolárov.



Prvý rusko-africký summit je súčasťou snáh Kremľa získať na čiernom kontinente obchodné zázemie a obnoviť svoj vplyv, ktorý sa po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu rozplynul. ZSSR počas studenej vojny podporoval ľavicové vlády a hnutia na celom svetadiele.



"Množstvo ruských spoločností dlhodobo a úspešne spolupracuje s partnermi z najrozmanitejších sektorov africkej ekonomiky a plánuje rozšíriť svoj vplyv v Afrike. My, samozrejme, poskytneme podporu na štátnej úrovni," povedal Putin.



Cieľom Ruska je dosiahnuť väčší politický dosah na kontinent, kde sa nachádza 54 členských štátov OSN, ako aj obrovská zásoba nerastných surovín a potenciálne lukratívny dopyt po ruských zbraniach.



Moskva tvrdí, že jej obchod s africkými krajinami vzrástol vlani na 20 miliárd dolárov, ale napriek tomu Rusko nepatrí medzi päť najväčších obchodných partnerov Afriky, uvádza Štatistický úrad Európskych spoločenstiev (Eurostat). V tejto bilancii patri popredné miesta Európskej únii, Číne, Indii, Spojeným štátom a Spojeným arabským emirátom (SAE).