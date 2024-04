Rusko vyslalo do Nigeru systém protivzdušnej obrany a inštruktorov

Niamey/Moskva 12. apríla (TASR) - Rusko vyslalo do západoafrického Nigeru systém protivzdušnej obrany a 100 vojenských inštruktorov, aby systém nainštalovali a naučili nigerských vojakov, ako ho používať, informovala vo štvrtok nigerská štátna televízia RTN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vyslaniu vojakov predchádzal telefonát medzi šéfom vojenskej junty v Nigeri Abdourahamanom Tchianim a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Niger bol až do vojenského prevratu v júli minulého roka posledným demokratickým spojencom USA, Francúzska a európskych krajín v boji proti islamistickým milíciám v regióne Sahel, kde majú džihádisti čoraz väčší vplyv.



Junta v marci ukončila vojenskú spoluprácu s USA v boji proti terorizmu a osud nemeckých ozbrojených jednotiek, ktoré prevádzkujú leteckú základňu v nigerskom hlavnom meste Niamey, je stále nejasný. Tamojšia štátna televízia odvysielala fotky ruského lietadla Iľjušin-76, ktoré v stredu pristálo v Niamey.



Televízia citovala jedného z mužov - belochov oblečených vo vojenskej uniforme, ktorý po francúzsky potvrdil, že ich cieľom je výcvik nigerskej armády v súvislosti s vojenským vybavením, ktoré má do krajiny doraziť.



Správa štátnej televízie sa ďalej týkala politického smerovania krajiny, ktoré sa zmenilo v momente, keď sa v Nigeri k moci 26. júla 2023 dostala armáda. Nové vedenie chce podľa nej obmeniť svojich spojencov a presadiť zvrchovanosť štátu vo svete, cituje DPA.



Putin a Tchiani diskutovali aj o "posilnení medzisektorovej a komplexnej strategickej spolupráce medzi ich krajinami na zvládnutí súčasných hrozieb".



Viaceré krajiny v regióne, ako napríklad Mali a Burkina Faso, sa v posledných rokoch odvracajú od Západu, obzvlášť od bývalej koloniálnej veľmoci Francúzska. Všetky tri krajiny majú spoločné to, že im po prevratoch vládne armáda, dodáva DPA.