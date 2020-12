Rusko vyslalo do Stredoafrickej republiky 300 vojenských inštruktorov

Moskva 22. decembra (TASR) - Rusko vyslalo do Stredoafrickej republiky (SAR) na žiadosť tamojšej vlády 300 vojenských inštruktorov. Oznámilo to v utorok ruské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa agentúry AFP sa tak stalo po údajnom pokuse o štátny prevrat v SAR pred nadchádzajúcimi parlamentnými a prezidentskými voľbami.



Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že Rusko "pohotovo zareagovalo" na žiadosť a vyslalo "ďalších 300 inštruktorov na výcvik vojenského personálu národnej armády", a to na základe podmienok existujúcej dohody o spolupráci.



Ministerstvo vyjadrilo "vážne znepokojenie, že udalosti z posledných dní viedli k prudkému zhoršeniu bezpečnostnej situácie" v SAR. Kroky troch povstaleckých skupín boli "dobre koordinované a živené zvonka" a ich cieľom bolo "narušenie volebného procesu", dodal ruský rezort.



V pondelok vláda SAR uviedla, že Rusko spolu s Rwandou vyslalo stovky vojakov do krajiny po tom, čo sa tam tri povstalecké skupiny spojili a cez víkend začali postupovať smerom k hlavnému mestu Bangui. Ich postup bol zastavený, na niektorých miestach potlačený a situácia je "pod kontrolou", uviedol v nedeľu večer hovorca mierovej misie OSN v SAR (MINUSCA) Vladimir Monteiro.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov v pondelok poprel, že by Moskva vyslala jednotky do SAR, hoci poznamenal, že ruskí vojenskí inštruktori tam už sú v rámci existujúcej bilaterálnej dohody.



Dodal, že voľby v SAR sa budú konať podľa plánu 27. decembra, a to napriek tomu, že sa ich "deštruktívne sily" pokúsili "narušiť".



Ako píše AFP, Kremeľ od roku 2018 diplomaticky a finančne pôsobil v SAR výmenou za ústupky ruským spoločnostiam, ktoré tam ťažia nerastné bohatstvo, najmä zlato a diamanty. Táto stratégia je vnímaná v kontexte ruskej snahy o rozšírenie svojho vplyvu v Afrike.