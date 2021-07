Rusko vyslalo do Stredoafrickej republiky 600 vojenských inštruktorov

Moskva 2. júla (TASR) - Rusko nedávno vyslalo do Stredoafrickej republiky (SAR) 600 inštruktorov, ktorí budú tamojšej armáde a polícii poskytovať výcvik a poradenstvo. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie ruského rezortu diplomacie o tom informovala agentúra Reuters.



Moskva podľa ministerstva o vyslaní inštruktorov upovedomila Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN). Kedy presne do krajiny dorazili, však rezort zahraničia neuviedlo.



"Dosiahnutie trvalého urovnania konfliktu a zaistenia bezpečnosti nie je možné splniť bez účinnej podpory orgánov Stredoafrickej republiky," uvádza sa v stanovisku ministerstva. Zároveň dodalo, že inštruktori sa nebudú zapájať do bojových operácií proti tamojším nelegálnym skupinám.



Podľa správy OSN, ktorú má k dispozícii agentúra Reuters, ruskí vojenskí inštruktori a miestne jednotky útočili na civilistov, pričom použili neprimeranú silu, obsadili školy a dopustili sa tiež rabovania. Kremeľ však tieto správy poprel s tým, že ide o klamstvo.



Moskva má v SAR značný vplyv. V roku 2018 tam na žiadosť miestnej vlády vyslala 175 inštruktorov, ktorých počet sa následne zvýšil na 235. Vlani v decembri pred prezidentskými a parlamentnými voľbami sa k nim pridali ďalšie tri stovky príslušníkov ruských polovojenských síl, aby pomohli vláde potlačiť povstanie.



Podľa svedkov a mimovládnych organizácií sú títo ruskí inštruktori v skutočnosti členovia tzv. Wagnerovej skupiny (Wagner Group), ruskej súkromnej polovojenskej organizácie.



V Stredoafrickej republike vypukol v roku 2012 konflikt medzi povstaleckým hnutím Séléka a vládou. Vládu SAR podporuje približne 12.000 príslušníkov mierovej misie OSN MINUSCA, stovky ruských ozbrojencov a rwandské sily.