Rusko vyslalo do útokov na Ukrajine 420 dronov
Kyjev 26. februára (TASR) - Ruská armáda v noci na štvrtok uskutočnila na Ukrajine útoky s použitím 420 dronov a 39 rakiet, z toho 11 balistických, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov zaznamenali škody v ôsmich regiónoch, pričom boli poškodené súkromné aj verejné budovy a objekty kritickej infraštruktúry. Zranenia utrpeli desiatky ľudí vrátane detí.
V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj dodal, že väčšina odpálených rakiet bola zostrelená, pretože „naši partneri rýchlo presmerovali niektoré z nich na protivzdušnú obranu, ako sa dohodlo na poslednom stretnutí (koalície ochotných).“ Napriek týmto opatreniam zásah dostali plynárenské zariadenia v Poltavskej oblasti a elektrické rozvodne v Kyjeve a Dnipre, doplnil Zelenskyj.
Ukrajinská armáda vo svojej zvodke zo štvrtka rána informovala, že z boja vyradila 32 z 39 ruských rakiet a 374 zo 420 dronov. Päť rakiet a 46 dronov zasiahlo 32 miest a trosky dopadli v ďalších 15 lokalitách, ktoré armáda nešpecifikovala. Z 39 rakiet ich bolo 11 balistických, pričom štyri boli zachytené. Zneškodnených bolo aj 26 použitých striel s plochou dráhou letu a dve protilodné strely.
V meste Kryvyj Rih utrpeli dve osoby ľahké zranenia a poškodených bolo desať budov vrátane päťposchodového bytového domu, materskej školy, hasičskej stanice a administratívnych priestorov, uviedol veliteľ miestnej vojenskej správy Olexandr Vilkul.
Útoky zasiahli aj Kirovohradskú, Poltavskú a Odeskú oblasť, kde došlo k poškodeniu energetického zariadenia a výpadkom elektriny pre desaťtisíce domácností.
Z mesta Záporožie hlásia po nočných útokoch deväť zranených a poškodenie 19 budov. V Kyjeve po ruských útokoch na viacerých miestach vypukli požiare a poškodený bol deväťposchodový bytový dom. Úrady v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny informovali o 14 zranených vrátane jedného dieťaťa. Rakety a drony zasiahli v Charkove štyri mestské časti, ako aj obec v bezprostrednej blízkosti tohto mesta.
