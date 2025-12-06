Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko vyslalo do útokov na Ukrajine vyše 700 dronov a 30 rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Podľa ukrajinskej armády bolo 615 dronov zostrelených alebo vyradených systémami elektronického boja.

Autor TASR
Kyjev 6. decembra (TASR) - Ruská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na ciele na Ukrajine viac ako 700 dronov a 30 rakiet typu Ch-101, Iskander-K, Iskander-M a Kalibr, pričom opäť cielila najmä na železničnú a energetickú infraštruktúru.

Podľa ukrajinskej armády bolo 615 dronov zostrelených alebo vyradených systémami elektronického boja. Zásahy dronmi a raketami boli zaznamenané na 29 miestach Ukrajiny. Zranenia utrpeli najmenej štyri osoby vrátane 11-ročného chlapca. S odvolaním sa na záchrannú službu o tom v sobotu informovala britská stanica BBC, píše TASR.

Intenzívnym útokom bola vystavená najmä Kyjevská, Černihivská, Ľvovská, Odeská, Záporožská, Dnepropetrovská, Mykolajivská a Charkovská oblasť. Vo všetkých z nich, okrem Záporožskej a Ľvovskej oblasti, útok spôsobil výpadky v dodávkach elektriny.

V meste Fastiv v Kyjevskej oblasti bol pri útoku zničený železničný terminál a depo. Vlaky, ktoré mali prechádzať cez Fastiv, sú presmerované.

Kritická infraštruktúra bola terčom ruského útoku aj v juhoukrajinskom Chersone, kde bez elektriny zostalo centrum mesta. Radnica upozornila, že sa môžu vyskytnúť aj výpadky v dodávke vody.

V meste Luck vo Volynskej oblasti vypukol po ruskom útoku rozsiahly požiar v skladoch s potravinami, uviedol primátor Ihor Poliščuk.

Aj Ukrajina v noci na sobotu podnikla dronové útoky, pričom podľa správ ruských zdrojov zasiahla aj ropnú rafinériu v meste Riazaň.

Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke hlásilo zostrelenie alebo zachytenie 116 ukrajinských bezpilotných lietadiel, najviac – 29 – nad Riazanskou oblasťou. Viac ako 20 dronov útočilo na Voronežskú, Briansku a Belgorodskú oblasť.
