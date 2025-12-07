< sekcia Zahraničie
Rusko vyslalo do útoku 240 dronov a päť rakiet, Ukrajina hlási obeť
Ukrajinská armáda v reakcii na útoky Moskvy na mestskú a energetickú infraštruktúru na Ukrajine zvýšila počet útokov dronmi na ropné sklady, letiská a ďalšie ciele v Rusku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev/Moskva 7. decembra (TASR) - Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu viac ako 240 dronmi a piatimi balistickými raketami, ktoré opäť cielili aj na objekty tzv. kritickej infraštruktúry. V dôsledku útokov ruských bezpilotných lietadiel na mesto Novhorod-Siverskyj v Černihivskej oblasti v centre Ukrajiny zahynul 50-ročný muž, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinská armáda tvrdí, že jej protivzuzdušná obrana zostrelila alebo neutralizovala 179 dronov a štyri rakety: dve rakety typu Ch-472 Kinžal a dva balistické rakety Iskander-M. Zásahy 65 dronmi a jednou raketou boli zaznamenané v 29 lokalitách na Ukrajine. Bližšie podrobnosti ukrajinská armáda neposkytla. Vo svojej rannej zvodke však upozornila, že ruský útok stále prebieha a vyzvala verejnosť, aby bola v strehu.
Terčom masívneho dronového a raketového útoku bolo v noci na nedeľu aj mesto Kremenčuk v Poltavskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny, pričom jeho terčom bola mestská infraštruktúra. „V niektorých častiach mesta sa momentálne vyskytujú výpadky dodávok elektriny, vody a tepla,“ napísal primátor Vitalij Maleckyj na sociálnej sieti.
Ruská armáda v noci na nedeľu nad ruským územím detegovala 83 ukrajinských dronov. Podľa ruského ministerstva bola väčšina týchto dronov (44) zostrelená nad Saratovskou oblasťou, ležiacou neďaleko od ukrajinských hraníc. Ukrajinské útoky spôsobili aj poškodenie prenosovej elektrickej veže v Rostovskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou.
Ukrajinská armáda v reakcii na útoky Moskvy na mestskú a energetickú infraštruktúru na Ukrajine zvýšila počet útokov dronmi na ropné sklady, letiská a ďalšie ciele v Rusku.
Ukrajinská armáda tvrdí, že jej protivzuzdušná obrana zostrelila alebo neutralizovala 179 dronov a štyri rakety: dve rakety typu Ch-472 Kinžal a dva balistické rakety Iskander-M. Zásahy 65 dronmi a jednou raketou boli zaznamenané v 29 lokalitách na Ukrajine. Bližšie podrobnosti ukrajinská armáda neposkytla. Vo svojej rannej zvodke však upozornila, že ruský útok stále prebieha a vyzvala verejnosť, aby bola v strehu.
Terčom masívneho dronového a raketového útoku bolo v noci na nedeľu aj mesto Kremenčuk v Poltavskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny, pričom jeho terčom bola mestská infraštruktúra. „V niektorých častiach mesta sa momentálne vyskytujú výpadky dodávok elektriny, vody a tepla,“ napísal primátor Vitalij Maleckyj na sociálnej sieti.
Ruská armáda v noci na nedeľu nad ruským územím detegovala 83 ukrajinských dronov. Podľa ruského ministerstva bola väčšina týchto dronov (44) zostrelená nad Saratovskou oblasťou, ležiacou neďaleko od ukrajinských hraníc. Ukrajinské útoky spôsobili aj poškodenie prenosovej elektrickej veže v Rostovskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou.
Ukrajinská armáda v reakcii na útoky Moskvy na mestskú a energetickú infraštruktúru na Ukrajine zvýšila počet útokov dronmi na ropné sklady, letiská a ďalšie ciele v Rusku.