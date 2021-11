Rusko vyslalo nad Bielorusko bombardéry schopné niesť jadrové zbrane

Moskva 11. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok vyslalo dva strategické bombardéry TU-160, schopné niesť jadrové zbrane, na výcvikovú misiu nad Bieloruskom. Agentúra AP v súvislosti s tým napísala, že ide o prejav podpory Moskvy svojmu spojencovi v čase migračnej krízy na hraniciach Bieloruska s Poľskom.



Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že dva ruské strategické bombardéry TU-160 nacvičovali bombardovanie na strelnici Ružanskij v Bielorusku. V rámci spoločného výcviku bieloruské stíhačky simulovali aj útok, uviedlo ministerstvo.



Takáto misia sa uskutočnila už druhýkrát za posledné dva dni, dodala AP. V stredu dvojica ruských nadzvukových strategických bombardérov Tu-22M3 absolvovala podobné cvičenie, pričom sa vykonával nácvik súčinnosti medzi posádkami lietadiel a pozemnými zložkami bieloruskej protivzdušnej obrany.



V súvislosti so situáciou na hraniciach Bieloruska s Poľskom, kde sa sústreďujú migranti pochádzajúci väčšinou z Blízkeho východu, Európska únia obvinila bieloruského autoritárskeho vodcu Alexandra Lukašenka, že jeho režim ich k nelegálnemu prekračovaniu hraníc nabáda.



EÚ toto konanie označila za "hybridný útok", ktorý má byť odvetou za sankcie EÚ voči Lukašenkovmu režimu za brutálne potlačenie opozície a jej prívržencov po Lukašenkovom spornom znovuzvolení za prezidenta v roku 2020.



Bielorusko tieto obvinenia popiera. Ešte na jar však vyhlásilo, že už nebude brániť utečencom a migrantom v pokusoch o vstup do EÚ zo svojho územia.



Agentúra AP súčasne informovala, že bieloruské ministerstvo obrany vo štvrtok obvinilo Poľsko z "bezprecedentného" nahromadenia armády pri spoločnej hranici.



Minsk v tejto súvislosti argumentoval, že kontrola migrácie neoprávňuje na koncentráciu 15.000 vojakov s podporou tankov, protivzdušnej obrany a iných zbraní.



"Vyzerá to skôr na vytvorenie údernej skupiny síl," uviedlo ministerstvo a dodalo, že toto hromadenie síl poľskej armády prinútilo Bielorusko reagovať "nezávisle i v rámci existujúcich dohôd s naším strategickým spojencom", čím mal Minsk na mysli Rusko.



Ruské médiá pripomenuli, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho bieloruský kolega Lukašenko začiatkom novembra schválili rozhodnutia najvyššej štátnej rady zväzového štátu, ktoré sa okrem iného týkali i novej vojenskej doktríny a koncepcie migrácie.