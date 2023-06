Rusko vyslalo stíhačky k britským lietadlám nad Čiernym morom

Moskva 26. júna (TASR) - Dve ruské stíhačky Su-27 vzlietli v pondelok k trom britským bojovým lietadlám, ktoré sa ponad Čierne more blížili smerom k ruským hraniciam. Tvrdí to ruské ministerstvo obrany, informujú agentúra AFP a denník The Guardian.



"Keď sa k nim priblížili ruské stíhačky, zahraničné bojové lietadlá sa otočili a vzdialili sa od ruskej hranice," uviedlo ministerstvo s tým, že išlo o dve britské stíhačky Typhoon sprevádzané prieskumným lietadlom RC-135. Dodal, že k narušeniu ruských hraníc nedošlo.



V posledných mesiacoch dochádza nad Čiernym aj Baltským morom k čoraz väčšiemu počtu takýchto incidentov, počas ktorých musia k ruským strojom opakovane vzlietať aj stíhačky západných krajín.



Moskva v máji informovala, že v priebehu jedného týždňa takto eskortovala dovedna štyri americké strategické bombardéry, ktoré spozorovala nad Baltským morom pri dvoch samostatných incidentoch.



Ruské stíhačky v ostatnom čase obdobne sprevádzali aj francúzske, nemecké a poľské lietadlá. V marci sa v Čiernom mori zrútil americký prieskumný dron MQ-9 Reaper po konfrontácii, z ktorej Washington obvinil ruské stíhačky. Americká armáda zverejnila z incidentu aj video, ktoré zachytili kamery tohto dronu a ktoré jej verziu udalostí podporuje. Rusko obvinenie popiera.