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Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych
Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.
Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Ruské sily v noci na stredu zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.
Vojenská správy Kyjeva potvrdila, že pri útokoch, ktoré vyvolali požiare v štyroch štvrtiach hlavného mesta, bola zabitá jedna žena a najmenej sedem ďalších ľudí bolo zranených. Ďalšia osoba zahynula na predmestí Buča západne od Kyjeva, oznámili regionálne úrady, pričom dodali, že v okolí hlavného mesta bolo zranených 21 ľudí.
Kličko uviedol, že v 20-poschodovej obytnej budove na severnom predmestí Kyjevu vypukol požiar, ktorého príčinou bol „pravdepodobne raketový útok“. Trosky zo zostrelenej rakety podľa neho zasiahli aj iné budovy. Na poškodených miestach zasahujú záchranné zložky.
Rusko na Kyjev útočilo aj v sobotu. Pri útoku na metropolu a jej predmestia vtedy zomrelo 10 ľudí a viac ako 30 sa zranilo.
AFP pripomína, že vláda v Kyjeve už dlhšie žiada svojich spojencov o dodanie väčšieho množstva protiraketových systémov Patriot americkej výroby na ochranu svojho vzdušného priestoru pred ruskými balistickými raketami.
Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.
Vojenská správy Kyjeva potvrdila, že pri útokoch, ktoré vyvolali požiare v štyroch štvrtiach hlavného mesta, bola zabitá jedna žena a najmenej sedem ďalších ľudí bolo zranených. Ďalšia osoba zahynula na predmestí Buča západne od Kyjeva, oznámili regionálne úrady, pričom dodali, že v okolí hlavného mesta bolo zranených 21 ľudí.
Kličko uviedol, že v 20-poschodovej obytnej budove na severnom predmestí Kyjevu vypukol požiar, ktorého príčinou bol „pravdepodobne raketový útok“. Trosky zo zostrelenej rakety podľa neho zasiahli aj iné budovy. Na poškodených miestach zasahujú záchranné zložky.
Rusko na Kyjev útočilo aj v sobotu. Pri útoku na metropolu a jej predmestia vtedy zomrelo 10 ľudí a viac ako 30 sa zranilo.
AFP pripomína, že vláda v Kyjeve už dlhšie žiada svojich spojencov o dodanie väčšieho množstva protiraketových systémov Patriot americkej výroby na ochranu svojho vzdušného priestoru pred ruskými balistickými raketami.