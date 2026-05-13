Rusko vyslalo vyše 800 dronov. Útočilo aj v Zakarpatskej oblasti
Autor TASR
Kyjev 13. mája (TASR) - Ruská armáda v stredu od prvých minút dňa vypustila do útokov proti Ukrajine viac než 800 dronov, pričom sa zameriavala na oblasti, ktoré sú najbližšie k hraniciam aliancie NATO. Vo svojom príspevku na sieti Facebook to v stredu podvečer uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa aktuálnych informácií o život prišlo najmenej šesť civilistov.
Zásahy cieľov už boli nahlásené zo Zakarpatskej, Ľvovskej, Volynskej, Ivano-Frankivskej i Rivnenskej oblasti, ale aj z ďalších regiónov. Okrem najmenej šiestich obetí na životoch hlásia aj desiatky zranených vrátane detí.
Podľa Zelenského ide o jeden z najdlhšie trvajúcich ruských masívnych útokov. Upozornil verejnosť, že útok naďalej trvá - do vzdušného priestoru Ukrajiny vstupujú stále ďalšie drony.
Ukrajinský líder poznamenal, že k tomuto mohutnému útoku došlo v deň, keď americký prezident Donald Trump pricestoval na návštevu Číny.
„V tejto ťažkej geopolitickej chvíli sa Rusko evidentne snaží pokaziť celkovú politickú klímu a upriamiť pozornosť na svoje zlo – na úkor ukrajinských životov a ukrajinskej infraštruktúry,“ napísal Zelenskyj.
Dodal, že podľa informácií ukrajinskej vojenskej rozviedky po všetkých vlnách dronových útokov je „možné aj odpálenie rakiet proti Ukrajine.“
Najviac obetí týchto útokov nateraz hlásia z Rivnenskej oblasti, kde boli traja ľudia zabití a štyria zranení. Jedna osoba prišla o život v Záporožskej oblasti a dve ďalšie v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR v reakcii na stredajší masívny útok Ruska na západ Ukrajiny monitoruje aj slovenská polícia. Tá vo vyhlásení uviedla, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Hraničné priechody boli v popoludňajších hodinách zo strany Ukrajiny nakrátko uzatvorené; pred 17.00 h bol vybavovací proces obnovený v oboch smeroch.
