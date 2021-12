Rusko vyšle do JAR svojich virológov, pomôžu skúmať variant omikron

Moskva 9. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa sa vo štvrtok počas telefonátu dohodli, že Rusko v najbližšej budúcnosti vyšle do JAR skupinu svojich lekárov, výskumníkov a tiež lekárske vybavenie. Informoval o tom tlačový úrad Kremľa, na ktorý sa odvolala štátna tlačová agentúra TASS.



"Lídri pokračovali v diskusii o spolupráci oboch krajín súvisiacej s novým koronavírusovým variantom omikron. Dosiahli dohodu o skorom vyslaní skupiny ruských virológov, epidemiológov, výskumníkov a lekárov a takisto o dodávke hygienických potrieb, epidemiologického laboratória a ďalšieho zdravotníckeho vybavenia do Juhoafrickej republiky," uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.



Juhoafrický prezident vyjadril vďaku za to, že ruská strana je ochotná úzko spolupracovať v protiepidemickom boji, píše Kremeľ.



Obaja prezidenti spolu telefonovali už začiatkom decembra a dohodli sa, že spoja sily v boji proti pandémii, predovšetkým proti novému variantu omikron.



Ramaphosa vyzval v pondelok 6. decembra občanov svojej krajiny, aby sa dali zaočkovať proti covidu. Prezidentova výzva prišla v situácii, keď JAR bojuje s bezprecedentným nárastom prípadov spôsobených omikronom, informovala agentúra AFP.



Najstaršie dosiaľ známe dôkazy o variante omikron pochádzajú z prvej polovice novembra. Variant, po prvý raz detegovaný práve v Juhoafrickej republike a Botswane, má mimoriadne vysoký počet mutácií na tzv. hrotovom proteíne, pomocou ktorého sa spája s ľudskými bunkami. Podľa najnovších údajov vedcov je zrejme nákazlivejší než predchádzajúce varianty, ale spôsobuje menej vážny priebeh nákazy než delta.