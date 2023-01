Rusko vyšle k ISS po probléme s únikom chladiacej kvapaliny ďalšiu loď

Moskva 11. januára (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos v stredu oznámila, že koncom februára vyšle do vesmíru loď Sojuz MS-23, aby na Zem dopravila troch členov posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Roskosmos je k tomuto kroku nútený pristúpiť po tom, čo v decembri z ruského modulu Sojuz MS-22 pripojenému k ISS unikla chladiaca kvapalina. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.



"Sojuz MS-22 musí zostúpiť na Zem bez posádky... Expedícia Sergeja Prokopieva, Dmitrija Petelina a Francisca Rubia na ISS sa predlžuje. Na Zem sa vrátia na Sojuze MS-23," uvádza Roskosmos vo vyhlásení.



Náhradný vesmírny ruský modul, ktorý na Zem dopraví dvoch ruských kozmonautov a jedného amerického astronauta, sa k ISS vydá 20. februára. Sojuz MS-23 mal pritom do vesmíru pôvodne vyraziť až v polovici marca.



Kozmická loď Sojuz MS-22 dopravila na ISS spomínaných troch členov posádky v septembri. Loď zostala pripojená na modul Rassvet, pretože tú istú trojicu mala dopraviť späť na Zem v marci 2023. V polovici decembra však zistili únik chladiacej kvapaliny z tejto lode, keď sa dvaja ruskí kozmonauti chystali vystúpiť do otvoreného kozmu. Ruské riadiace stredisko muselo výstup prerušiť.



Roskosmos zároveň v stredu potvrdil, že únik chladiacej kvapaliny spôsobil meteoroid, ktorý poškodil potrubie chladiča. "Priemer diery nedosahuje ani jeden milimeter," uvádza ruská vesmírna agentúra.



Roskosmos aj americká NASA informovali, že incident neohrozil členov posádky ISS.



Tento únik predstavuje problém aj pre americkú vesmírnu agentúru NASA. Tá v decembri uviedla, že zisťuje, či by spomínaných troch členov posádky ISS mohla v prípade, že Rusko nebude môcť vyslať do vesmíru ďalšiu loď Sojuz, na Zem dopraviť spoločnosť SpaceX na svojej lodi Crew Dragon, píše Reuters.