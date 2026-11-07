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Rusko vyšle na rokovania riaditeľa GRU i námestníkov šéfa diplomacie
Trojstranné rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnia 10. a 11. novembra v Abú Zabí.
Autor TASR
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Moskva 7. novembra (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo zloženie svojej delegácie na trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou v Spojených arabských emirátoch (SAE) na budúci týždeň. Jej súčasťou budú poradca prezidenta Vladimir Medinskij, námestníci ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a Michail Galužin, šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov, ako aj ďalší vojenskí a diplomatickí predstavitelia. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre Interfax povedal, že všetci členovia delegácie sa v piatok stretli s prezidentom Vladimirom Putinom a Radou bezpečnosti Ruskej Federácie. Na schôdzke sa zúčastnil aj Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorý má podľa Peskova na starosti prípravu rokovaní.
Trojstranné rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnia 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Podľa amerického vyjednávača a osobitného prezidentského vyslanca Stevea Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.
Ukrajinskú delegáciu podľa Kyjeva povedie šéf Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) Rustem Umerov a bude v nej tiež vyjednávač Davyd Arachamija, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, jeho prvý námestník Serhij Kyslycia a poradca hlavy štátu Dmytro Lytvyn.
Spojené štáty budú očakávaní zastupovať Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner.
Tento týždeň sa v Bruseli stretli predstavitelia USA a Ukrajiny so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, EÚ a NATO, aby diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, povojnovej bezpečnostnej architektúre Európy a možnostiach hospodárskej podpory obnovy Ukrajiny.
Trump vo štvrtok po stretnutí s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že USA pripravujú „veľkú dohodu“, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale potenciálne aj celej Európy. Kushner následne objasnil, že zámerom USA je vypracovať takú dohodu, ktorá by riešila obavy všetkých strán, znížila riziko budúceho konfliktu a vytvorila stabilnejšie a predvídateľnejšie bezpečnostné prostredie v Európe.
Podľa denníka Financial Times vyjadrenie Kushnera niektorých európskych predstaviteľov prekvapilo. Členské štáty EÚ sú podľa denníka proti tomu, aby sa mierové rokovania o Ukrajine využívali na diskusiu o novom bezpečnostnom usporiadaní Európy. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v piatok vyhlásila, že európska bezpečnostná architektúra už existuje a práve Rusko je tým, kto „neustále porušuje zmluvy, na ktorých je táto architektúra založená“.
Lídri krajín EÚ plánujú na neformálnom summite v írskom Dubline na budúci týždeň diskutovať o tom, kto by mal Úniu zastupovať na rokovaniach o Ukrajine. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zdôraznila, že EÚ musí hovoriť jednotne, inak môže v rokovacom procese stratiť svoj význam.
Naposledy sa trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a USA uskutočnili vo februári. Uviazli, keď USA a Izrael koncom toho istého mesiaca zaútočili na Irán.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre Interfax povedal, že všetci členovia delegácie sa v piatok stretli s prezidentom Vladimirom Putinom a Radou bezpečnosti Ruskej Federácie. Na schôdzke sa zúčastnil aj Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorý má podľa Peskova na starosti prípravu rokovaní.
Trojstranné rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnia 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Podľa amerického vyjednávača a osobitného prezidentského vyslanca Stevea Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.
Ukrajinskú delegáciu podľa Kyjeva povedie šéf Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) Rustem Umerov a bude v nej tiež vyjednávač Davyd Arachamija, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, jeho prvý námestník Serhij Kyslycia a poradca hlavy štátu Dmytro Lytvyn.
Spojené štáty budú očakávaní zastupovať Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner.
Tento týždeň sa v Bruseli stretli predstavitelia USA a Ukrajiny so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, EÚ a NATO, aby diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, povojnovej bezpečnostnej architektúre Európy a možnostiach hospodárskej podpory obnovy Ukrajiny.
Trump vo štvrtok po stretnutí s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že USA pripravujú „veľkú dohodu“, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale potenciálne aj celej Európy. Kushner následne objasnil, že zámerom USA je vypracovať takú dohodu, ktorá by riešila obavy všetkých strán, znížila riziko budúceho konfliktu a vytvorila stabilnejšie a predvídateľnejšie bezpečnostné prostredie v Európe.
Podľa denníka Financial Times vyjadrenie Kushnera niektorých európskych predstaviteľov prekvapilo. Členské štáty EÚ sú podľa denníka proti tomu, aby sa mierové rokovania o Ukrajine využívali na diskusiu o novom bezpečnostnom usporiadaní Európy. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v piatok vyhlásila, že európska bezpečnostná architektúra už existuje a práve Rusko je tým, kto „neustále porušuje zmluvy, na ktorých je táto architektúra založená“.
Lídri krajín EÚ plánujú na neformálnom summite v írskom Dubline na budúci týždeň diskutovať o tom, kto by mal Úniu zastupovať na rokovaniach o Ukrajine. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zdôraznila, že EÚ musí hovoriť jednotne, inak môže v rokovacom procese stratiť svoj význam.
Naposledy sa trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a USA uskutočnili vo februári. Uviazli, keď USA a Izrael koncom toho istého mesiaca zaútočili na Irán.