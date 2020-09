Rusko vyšle na spoločné vojenské cvičenie s Bieloruskom 300 vojakov

Moskva/Minsk 13. septembra (TASR) - Rusko vyšle do Bieloruska vojakov zo svojej výsadkovej divízie Pskov, ktorí sa od pondelka (14. septembra) zúčastnia na vojenskom cvičení s názvom Slovanské bratstvo, informovala v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na agentúru RIA.



"V súlade s Plánom medzinárodnej aktivity pre rok 2020 prebehne medzi 14. a 25. septembrom spoločné bielorusko-ruské taktické cvičenie Slovanské bratstvo, ktoré sa usporadúva každoročne od roku 2015, na brestskom vojenskom cvičisku v Bieloruskej republike," citovala agentúra TASS ruské ministerstvo obrany.



Do Bieloruska dorazí 300 členov ruských síl, ktorí počas cvičenia použijú takmer 70 kusov bojovej a špeciálnej techniky výsadkovej údernej divízie Pskov.



Vojaci sa bezprostredne po cvičení vrátia na územie Ruska, zdôraznilo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany.



Na cvičení sa mali tradične zúčastniť aj srbské vojenské jednotky, avšak po nátlaku od Európskej únie Srbsko zrušilo všetky vojenské cvičenia, ktoré malo naplánované na najbližších šesť mesiacov.



Podľa srbského ministra obrany Aleksandra Vulina však išlo o "tlak, ktorý nedáva zmysel a nie je založený na našich rozhodnutiach alebo našich činoch, dokonca ani na realite, je výsledkom hystérie, ktorá určuje politické rozhodnutia a smerovanie veľkých a mocných krajín".



Srbsko sa preto v nadchádzajúcom období nezúčastní "na žiadnych cvičeniach ani vojenských aktivitách, a to ani s NATO, ani s Organizáciou dohody o kolektívnej bezpečnosti, ani s Ruskom, ani s USA, ani s Čínou, ani s EÚ". "Ani s Východom, ani so Západom," citovala ministra tlačová služba srbského ministerstva obrany.



Prvé takéto cvičenie Slovanské bratstvo sa konalo v Rusku v roku 2015. Odvtedy ich usporadúvala vždy niektorá zo spomínanej trojice krajín. Bieloruské ministerstvo obrany už dávnejšie oznámilo, že cieľom manévrov bude nácvik spoločných operácií v boji proti terorizmu.