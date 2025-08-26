< sekcia Zahraničie
Rusko vystúpi z dohovoru Rady Európy na zabránenie mučeniu
Šéf ruskej vlády prezidentovi Vladimirovi Putinovi v dekréte navrhol, aby predložil odstúpenie od dohovoru Štátnej dume (dolnej komore ruského parlamentu).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 26. augusta (TASR) - Rusko plánuje vystúpiť z Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Ide o jeden z dohovorov prijatých Radou Európy (RE). Vyplýva to z dokumentu, ktorý v pondelok zverejnil ruský premiér Michail Mišustin. TASR o tom píše podľa portálu Politico.
Šéf ruskej vlády prezidentovi Vladimirovi Putinovi v dekréte navrhol, aby predložil odstúpenie od dohovoru Štátnej dume (dolnej komore ruského parlamentu). Formálny dátum vystúpenia nebol stanovený.
Vystúpenie Ruska je podľa Politico najmä symbolickým krokom, keďže v krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Politico pripomína, že Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov. Obeťou bol aj opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý minulý rok zomrel v trestaneckej kolónii. Rusko mučí aj ukrajinských vojnových zajatcov.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv RE. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách. Výbor sa zameriava najmä na preplnenosť väzníc a zlepšenie podmienok pre väzňov.
Rusko bolo z RE vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Šéf ruskej vlády prezidentovi Vladimirovi Putinovi v dekréte navrhol, aby predložil odstúpenie od dohovoru Štátnej dume (dolnej komore ruského parlamentu). Formálny dátum vystúpenia nebol stanovený.
Vystúpenie Ruska je podľa Politico najmä symbolickým krokom, keďže v krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Politico pripomína, že Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov. Obeťou bol aj opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý minulý rok zomrel v trestaneckej kolónii. Rusko mučí aj ukrajinských vojnových zajatcov.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv RE. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách. Výbor sa zameriava najmä na preplnenosť väzníc a zlepšenie podmienok pre väzňov.
Rusko bolo z RE vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.