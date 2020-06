Rusko vystúpilo z mechanizmu OSN na ochranu dodávok pomoci v Sýrii

New York/Bejrút 26. júna (TASR) – Rusko oznámilo, že už nie je súčasťou dobrovoľného mechanizmu OSN, ktorý zabezpečuje ochranu nemocniciam a dodávkam humanitárnej pomoci pred útokmi bojujúcich strán vo vojnou zmietanej Sýrii. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Náš krok nevnímame ako hrozbu pre humanitárnych pracovníkov v teréne, ak sú poskytnuté informácie presné a dôveryhodné," povedal vo štvrtok ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



OSN je stiahnutím Ruskej federácie z tohto mechanizmu znepokojená a skúma dôsledky tohto rozhodnutia pre humanitárnych pracovníkov a aktivity OSN v Sýrii. O celej situáciu preto bude s ruskými predstaviteľmi naďalej diskutovať, píše agentúra Reuters.



OSN však zároveň zdôraznila, že všetky strany ozbrojeného konfliktu v Sýrii sú stále viazané príslušnými ustanoveniami medzinárodného práva, bez ohľadu na to či sú súčasťou uvedeného mechanizmu.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí pripomenul, že všetky bojujúce strany sú povinné chrániť civilistov pred následkami bojov a umožniť im prístup k potravinám, zdravotnej starostlivosti a iným základným službám.



"Ak si Rusko myslí, že im to pomôže vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny, veľmi sa mýlia," tvrdí Louis Charbonneau, ktorý vedie agendu OSN v rámci ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch.



Vyšetrovanie OSN v apríli tohto roku dospelo k záveru, že sýrskeho prezidenta Bašára Asada alebo jej spojenci s najväčšou pravdepodobnosťou podnikli vlani útoky na tri zdravotnícke zariadenia, školu a zariadenie pre maloletých utečencov v severozápadnej Sýrii.



Z cielených útokov na nemocnice a školy v Sýrii obvinila Rusko a Asadov režim v polovici mája aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Sýrske vládne a spojenecké ruské jednotky podľa nej od mája 2019 do februára 2020 uskutočnili najmenej 18 takýchto útokov na severozápade krajiny. Medzi cieľmi bolo aj päť kliník, ktoré museli následne zatvoriť.



Rusko je v sýrskom konflikte dôležitým spojencom vlády v Damasku. S ruskou pomocou sa Asadovi podarilo opäť dobyť mnohé dôležité oblasti.



Rusko a Sýria však uvádzajú, že ich operácie nie sú namierené proti civilistom ani civilnej infraštruktúre a spochybňujú zdroje, ktoré OSN použila pri vyšetrovaní vlaňajších útokov.