Rusko vyzvalo Litvu a EÚ na obnovu tranzitu do Kaliningradskej oblasti

Moskva 8. júla (TASR) - Rusko je pripravené zaviesť voči Litve a Európskej únii "tvrdé opatrenia", ak nebude obnovený tranzit tovaru z a do ruskej enklávy Kaliningrad. V piatok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ak sa situácia v najbližších dňoch nestabilizuje, tak Rusko prijme tvrdé opatrenia voči Litve a Európskej únii," povedala Zacharovová. Tento problém sa podľa jej slov rieši už príliš dlho.



Litva zastavila tranzit tovarov podliehajúcich sankčnému režimu EÚ do Kaliningradskej oblasti 17. júna. Ide napríklad o oceľ.



Pobaltská Kaliningradská oblasť je zo všetkých strán na súši obklopená členskými štátmi Európskej únie – Litvou a Poľskom. Moskva tvrdí, že takéto obmedzenie je nelegálne.