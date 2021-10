Rusko vyzvalo používať Sputnik Light ako booster k západným vakcínam

Moskva 21. októbra (TASR) - Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý zodpovedá za marketing a predaj proticovidovej vakcíny Sputnik V v zahraničí, vo štvrtok vyzval výrobcov mRNA vakcín, aby prestali s mediálnymi útokmi na očkovaciu látku Sputnik V. Namiesto toho by mali zvážiť, že by jednozložkovú vakcínu známu ako Sputnik Lajt (Sputnik Light) používali ako tzv. booster, teda tretiu, posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu.



Tlačová služba RFPI podľa agentúry Interfax vo svojom vyhlásení konštatovala, že v poslednom období sa množia útoky na Sputnik V v západných médiách. Podľa RFPI tejto kampani predchádzalo zverejnenie výsledkov testov, z ktorých vyplynulo, že účinnosť mRNA vakcín proti koronavírusovému variantu delta klesá pod 50 percent už po piatich mesiacoch od ich podania.



Navyše článok v októbrovom vydaní The New England Journal of Medicine podľa RFPI ukázal, že vektorové vakcíny obsahujúce ľudský adenovírus - akou je napríklad Sputnik Light - po ôsmich mesiacoch preukázali v porovnaní s mRNA vakcínami desaťkrát silnejšiu imunitu na úrovni protilátok a T-buniek.



RFPI sa vo svojom vyhlásení obrátil aj na médiá, ktoré vyzval, aby vo svojich materiáloch nepoužívali "nespoľahlivé anonymné zdroje" a pri písaní článkov na tému vakcín proti COVID-19 vychádzali z oficiálnych stanovísk liekových agentúr.



Interfax pripomenul, že zahraničné médiá, vrátane agentúry Reuters, vo štvrtok s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že Európska agentúra pre lieky (EMA) sa najskôr v prvom kvartáli roku 2022 rozhodne, či povolí používanie ruskej vakcíny Sputnik V. Dôvodom majú byť práve nedodané dokumenty od vývojárov vakcíny.



Po zverejnení tejto správy poradca ruského ministra zdravotníctva Alexej Kuznecov informoval, že príprava dokumentov, ktoré EMA žiadala, je v záverečnej fáze. Termíny návštevy inšpektorov EMA v Rusku sa podľa Kuznecova ešte len dohodnú, ministerstvo zdravotníctva však očakáva, že sa uskutoční do konca roka 2021.



Šéf RFPI Kirill Dmitrijev 15. októbra oznámil, že príchod inšpektorov EMA do Ruska očakáva ešte túto jeseň. Dodal, že pri poslednej kontrole nemali špecialisti z EMA žiadne pripomienky k údajom z klinických skúšok ruskej vakcíny.