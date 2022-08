Rusko vyzvalo Turecko, aby nespustilo ďalšiu vojenskú ofenzívu v Sýrii

Moskva 5. augusta (TASR) - Rusko v piatok vyzvalo Turecko, aby "nedestabilizovalo" Sýriu vojenskou ofenzívou. Vyplýva to z vyhlásenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova pred piatkovým stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s tureckým kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom v Soči. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Turecko má z bezpečnostných dôvodov oprávnené obavy, ktoré samozrejme berieme do úvahy," povedal Peskov. Podľa jeho slov je však "veľmi dôležité nepripustiť žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k destabilizácii situácie v Sýrii alebo by mohli ohroziť jej územnú a politickú celistvosť".



Erdogan v uplynulých mesiacoch viackrát pohrozil, že Ankara plánuje spustiť novú ofenzívu v dvoch regiónoch na severe Sýrie na zaistenie bezpečnosti svojich južných hraníc. Putin na júlovom stretnutí v Teheráne tureckého prezidenta vyzval, aby nezačínal ďalšiu vojenskú operáciu v Sýrii.



Putin a Erdogan sa v piatok stretnú v ruskom čiernomorskom letovisku Soči. Obaja lídri majú diskutovať o situácii v Sýrii a tiež o vojne na Ukrajine, píše AFP.



Turecko od roku 2016 uskutočnilo tri veľké vpády do severnej Sýrie, pričom prevzalo kontrolu nad rozsiahlymi oblasťami v sýrskom pohraničí. Zdôvodnilo to potrebou eliminácie hrozby, ktorú pre jeho bezpečnosť predstavujú milície sýrskych Kurdov, známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).