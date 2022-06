Rusko vyzvalo Turecko, aby nespustilo vojenskú ofenzívu na Sýrii

Moskva 2. júna (TASR) - Rusko dúfa, že Turecko nespustí novú vojenskú ofenzívu na severe Sýrie. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Dúfame, že Ankara sa zdrží krokov, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému zhoršeniu už tak komplikovanej situácie v Sýrii," povedala Zacharovová.



Podľa nej by takýto krok "bez súhlasu legitímnej vlády Sýrskej arabskej republiky bol priamym porušením suverenity a územnej celistvosti Sýrie" a spôsobil by ďalšiu eskaláciu napätia.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu avizoval, že Ankara čoskoro spustí novú ofenzívu v dvoch regiónoch na severe Sýrie na zaistenie bezpečnosti svojich južných hraníc.



"Robíme ďalší krok k zriadeniu 30-kilometrovej bezpečnostnej zóny pozdĺž našej južnej hranice. Vyčistíme Tal Rifát a Manbidž," vyhlásil Erdogan. Nasledovať budú ďalšie regióny.



Zacharovová uviedla, že Moskva "rozumie obavám Turecka z ohrozenia národnej bezpečnosti, ktoré prichádzajú z prihraničných oblastí", avšak tento problém podľa nej môže vyriešiť iba nasadenie sýrskych jednotiek v tejto oblasti.



Moskva a Ankara sa v roku 2019 dohodli, že ruská vojenská polícia a sýrska pohraničná stráž vytlačia jednotky sýrskych Kurdov 30 kilometrov od tureckých hraníc.



Erdogan ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v utorok povedal, že "zóna bez terorizmu 30 kilometrov od tureckých hraníc nebola zriadená a tieto oblasti (na severe Sýrie) je nevyhnutné zabezpečiť“.