Rusko vyzýva, aby sa lode USA držali bokom od Krymu a ruských brehov

Moskva 13. apríla (TASR) - Rusko vyzvalo Spojené štáty, aby sa "pre svoje vlastné dobro" držali ďalej od Krymského polostrova a ruského pobrežia Čierneho mora. Vyhlásil to v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Dve americké vojnové lode by mali do Čierneho mora vplávať tento týždeň. K ich nasadeniu dochádza v čase, keď Západ bije na poplach pre hromadenie ruských síl v blízkosti východnej hranice Ukrajiny a na Krymskom polostrove, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo. Rusko v súvislosti s tým deklarovalo, že svoje ozbrojené sily po vlastnom území presúva, ako uzná za vhodné.



Riabkov v utorok vyslanie dvoch amerických vojnových lodí do Čierneho mora označil za provokáciu a pokus "brnkať Rusku na nervy". Upozornil, že Washington takto svoje ciele nedosiahne.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti citovala Pentagón, ktorý odmietol diskutovať o nasadení svojich lodí v danom regióne - uviedol len to, že americká armáda vysiela svoje plavidlá do tohto regiónu bežne.



"Americké vojnové lode v blízkosti našich brehov nemajú čo robiť," vyhlásil však Riabkov.



Poznamenal, že manévre americkej flotily tisíce kilometrov od miest ich dislokácie "sú vždy nástrojom geopolitiky".



"USA sa zjavne cítia ako vládca morí, ako dediči Veľkej Británie z inej epochy," vyhlásil Riabkov. Podľa jeho slov by USA mali pochopiť, že takéto alebo iné incidenty sprevádzajú "veľmi vysoké riziká".



Riabkov súčasne vyhlásil, že Rusko urobí všetko pre to, aby v prípade eskalácie na Ukrajine zaistilo svoju vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť svojich občanov.



Zdôraznil však, že zodpovednosť za eskaláciu na Ukrajine "bude v plnom rozsahu padať na Kyjev a jeho západných kurátorov".



Podľa Riabkova Rusko "trvá na tom, aby sa členské štáty NATO, demagogicky diskutujúce o ochrane nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, (radšej) starali o to, ako skrotiť vojnové ambície svojich klientov v Kyjeve, a ako dosiahnuť, aby sa plnil balík minských dohôd, ktorý naši susedia absolútne demonštratívne popierajú".