Rusko vyzýva dovolenkárov na Kryme, aby nešli domov cez most

Moskva 17. júla (TASR) - Ruské úrady vyzvali v pondelok dovolenkárov, ktorí uviazli na Kryme, aby sa domov vrátili cez okupované oblasti na Ukrajine. Na Krymskom moste spájajúcom Rusko s týmto anektovaným polostrovom je totiž po útoku pripisovanom Kyjevu zastavená automobilová doprava, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pri zmienenom útoku zahynul jeden manželský pár a ich dcéra utrpela zranenia. Ruský prezident Vladimir Putin následne nariadil úradom, aby cestu na moste opravili a pomohli dovolenkárom, ktorí uviazli na Kryme. AFP pripomína, že komerčné lety na tento okupovaný polostrov sú pozastavené už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a väčšina ruských turistov cestovala na Krym práve cez zmienený most.



Úrady teraz turistov vyzvali, aby nazad do Ruska necestovali cez most, ale prešli približne 400 kilometrov cez okolité územia, ktoré na Ukrajine okupuje Rusko. Na viacerých z nich sa pritom vedú intenzívne boje, uvádza AFP.



"Žiadam obyvateľov a návštevníkov polostrova, aby sa vyhli cestovaniu po Krymskom moste a v záujme bezpečnosti zvolili alternatívnu pozemnú trasu cez nové (okupované) oblasti," povedal Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Axionov.



Ruská štátna televízia ukázala mapu jednej takejto trasy, ktorá vedie cez okupované ukrajinské mesto Melitopol do okupovaného prístavu Mariupol a odtiaľ do juhoruského mesta Rostov nad Donom. Dovolenkárom pripomenula, aby si zo sebou zobrali pasy.



Ruskí predstavitelia príslušných okupovaných oblastí na Ukrajine uviedli, že skrátia čas zákazu vychádzania, aby umožnili turistom prechádzať cez ich územie, a že ruská armáda tam posilní bezpečnosť. Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo okrem toho dodal, že v prevádzke budú kontrolné stanovištia, aby zabránili prípadnej "sabotáži", formality však podľa jeho slov budú obmedzené na minimum.



Krymské úrady zároveň zverejnili zoznam toho, na čo by si mali dávať ruskí dovolenkári pozor počas cesty. "Dávajte prednosť vojenským vozidlám a kolónam," znel jeden z pokynov. Turistom tiež odporúčali, aby mali so sebou hotovosť.



Ruská televízia odvysielala zábery, na ktorých niektorí z turistov váhajú, či zostať na dovolenke, alebo sa vydať na cestu cez okupované územie.



Melitopol dobyli Rusi už na začiatku invázie, ktorú spustili vlani vo februári. Toto mesto je však naďalej častým terčom útokov, pripomína AFP.



Krym anektovalo Rusko od Ukrajiny v roku 2014. Polostrov bol vyhľadávaným letoviskom už za čias Sovietskeho zväzu alebo ešte predtým za cárskeho Ruska. Občania Ruska ho teraz vo zvýšenej miere navštevujú aj preto, že sankcie im neumožňujú dovolenkovať na Západe.



Podľa ruských médií je aktuálne na Kryme približne 50.000 ruských dovolenkárov, z ktorých väčšina prišla autom.