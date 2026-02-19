< sekcia Zahraničie
Rusko vyzýva k zdržanlivosti na Blízkom východe
Reuters vysvetľuje, že Rusko má s Iránom uzavretú zmluvu o strategickom partnerstve, ktorá však neobsahuje klauzulu o vzájomnej obrane.
Autor TASR
Moskva 19. februára (TASR) - V súvislosti s Iránom dochádza na Blízkom východe k bezprecedentnému eskalovaniu napätia, vyhlásilo vo štvrtok Rusko. Teherán a „ostatné strany“ vyzvalo k opatrnosti a zdržanlivosti, píše TASR podľa agentúry Reuters.
„Rusko naďalej rozvíja vzťahy s Iránom a v rámci toho vyzývame našich iránskych priateľov a všetky strany v regióne, aby postupovali zdržanlivo a opatrne, a naliehavo ich žiadame, aby pri riešení akýchkoľvek problémov uprednostňovali politické a diplomatické prostriedky,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„V súčasnosti skutočne pozorujeme bezprecedentnú eskaláciu napätia v regióne. Stále však očakávame, že pri hľadaní riešenia budú naďalej prevládať politické a diplomatické prostriedky a rokovania,“ dodal.
Reuters vysvetľuje, že Rusko má s Iránom uzavretú zmluvu o strategickom partnerstve, ktorá však neobsahuje klauzulu o vzájomnej obrane. Ministerstvo obrany informovalo, že ruská vojnová loď tento týždeň vykonala v Ománskom zálive manévre spolu s iránskym námorníctvom. Iránske médiá správy o spoločných cvičeniach Teheránu a Moskvy zverejnili iba v stredu.
„Ide o plánované cvičenia, ktoré sú vopred koordinované,“ povedal o manévroch Peskov.
Napätie na Blízkom východe súvisí predovšetkým s krokmi Spojených štátov, ktoré v regióne ešte v januári nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň potvrdil, že do oblasti smeruje aj lietadlová loď USS Gerald R. Ford.
Výzva Ruska prichádza v čase, kedy Washington vedie s Teheránom rokovania o iránskom jadrovom programe. Najnovšie stretnutie sa konalo v utorok vo švajčiarskej Ženeve.
Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že obe krajiny sa počas rokovaní zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.
Biely dom svoj záujem uzavrieť takúto dohodu zopakoval aj v stredu, zatiaľ čo Trump na svojej platforme Truth Social opäť naznačil potenciálny útok na Irán.
„Rusko naďalej rozvíja vzťahy s Iránom a v rámci toho vyzývame našich iránskych priateľov a všetky strany v regióne, aby postupovali zdržanlivo a opatrne, a naliehavo ich žiadame, aby pri riešení akýchkoľvek problémov uprednostňovali politické a diplomatické prostriedky,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„V súčasnosti skutočne pozorujeme bezprecedentnú eskaláciu napätia v regióne. Stále však očakávame, že pri hľadaní riešenia budú naďalej prevládať politické a diplomatické prostriedky a rokovania,“ dodal.
Reuters vysvetľuje, že Rusko má s Iránom uzavretú zmluvu o strategickom partnerstve, ktorá však neobsahuje klauzulu o vzájomnej obrane. Ministerstvo obrany informovalo, že ruská vojnová loď tento týždeň vykonala v Ománskom zálive manévre spolu s iránskym námorníctvom. Iránske médiá správy o spoločných cvičeniach Teheránu a Moskvy zverejnili iba v stredu.
„Ide o plánované cvičenia, ktoré sú vopred koordinované,“ povedal o manévroch Peskov.
Napätie na Blízkom východe súvisí predovšetkým s krokmi Spojených štátov, ktoré v regióne ešte v januári nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň potvrdil, že do oblasti smeruje aj lietadlová loď USS Gerald R. Ford.
Výzva Ruska prichádza v čase, kedy Washington vedie s Teheránom rokovania o iránskom jadrovom programe. Najnovšie stretnutie sa konalo v utorok vo švajčiarskej Ženeve.
Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že obe krajiny sa počas rokovaní zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.
Biely dom svoj záujem uzavrieť takúto dohodu zopakoval aj v stredu, zatiaľ čo Trump na svojej platforme Truth Social opäť naznačil potenciálny útok na Irán.