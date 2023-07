Rusko vyzýva v Nigeri na zdržanlivosť

Moskva 31. júla (TASR) - Rusko podporuje urýchlené obnovenie práva a poriadku v africkom štáte Niger, kde minulý týždeň došlo k vojenskému prevratu, a vyzýva zúčastnené strany na zdržanlivosť, aby sa zabránilo obetiam na životoch. V pondelok to v Moskve vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, uvádza TASR.



Podľa Peskova ruské vedenie pozorne sleduje dianie v Nigeri – aj v kontexte toho, že uplynulý týždeň sa konal rusko-africký summit, na ktorom "sme sa veľmi intenzívne zaoberali africkými záležitosťami".



Udalosti v Nigeri už minulý týždeň komentoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý poukázal na to, že jeho západní rezortní kolegovia najnovší vývoj v Nigeri odsúdili.



"Všetci uviedli, že je neprijateľné meniť vládu nedemokratickým spôsobom," zdôraznil Lavrov, pričom však súčasne načrtol paralelu s udalosťami na Ukrajine vo februári 2014, keď sa tam podľa neho uskutočnil štátny prevrat. Podľa Lavrova západní politici vtedy zaujali odlišný postoj, keď uviedli, že demokratický proces je niekedy nepredvídateľný.



"Posúďte sami, ako sa západní kolegovia stavajú k štátnym prevratom. Na jednej strane k tým, ktoré sa odohrávajú kdesi ďaleko, a na druhej strane k tým, ktoré ktoré sami organizujú," zhrnul Lavrov.



Prívrženci vzbúrencov v Nigeri sa v nedeľu zišli pred francúzskym veľvyslanectvom v hlavnom meste Niamey a skandovali: "Nech žije Rusko", "Nech žije Putin" a "Preč s Francúzskom", informovala tlačová agentúra AFP.



To, či Rusko malo podiel alebo účasť na tomto proteste, však nie zatiaľ je jasné, konštatovala agentúra AP.



Britská stanica BBC pripomenula, že prevrat v Nigeri vyvolal obavy, že by sa tento kľúčový spojenec Západu v boji proti džihádistickým skupinám v západnej Afrike mohol prikloniť k Rusku. V prípade susedných krajín Burkiny Faso a Mali k tomu už v dôsledku prevratov v posledných rokoch došlo. V štáte Mali už istý čas pôsobí žoldnierska Vagnerova skupina napojená na Rusko, ktoré si pod vedením prezidenta Vladimira Putina aj takto rozšírilo svoj vplyv v Afrike.



Predstavitelia novej junty v Nigeri nateraz jasne neuviedli, či sa chcú spojiť s Moskvou, alebo sa pridajú k západným partnerom Nigeru, doplnila AP.



V reakcii na útok na budovu francúzskeho veľvyslanectva v Niamey úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona deklaroval, že Francúzsko nebude tolerovať žiadny útok na svoje záujmy a občanov v Nigeri a bude reagovať "okamžitým a nekompromisným spôsobom".