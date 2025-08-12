< sekcia Zahraničie
Rusko vznieslo nové obvinenia voči väznenému Američanovi
Nové obvinenia z júla sa takisto týkajú napadnutia väzenského personálu.
Autor TASR
Moskva 12. augusta (TASR) - Ruská prokuratúra vzniesla nové obvinenia proti Američanovi Robertovi Gilmanovi, ktorý si v súčasnosti v ruskom väzení odpykáva osemročný trest za napadnutie väzenskej stráže a vyšetrovateľa. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, o ktorých v utorok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Gilmana zadržali ešte v roku 2022 za napadnutie ruského policajta v opitosti. Súdy jeho tresty niekoľkokrát predĺžili po obvineniach za napadnutie väzenskej stráže a vyšetrovateľa, ku ktorým sa Gilman na súde priznal, ale vyhlásil, že išlo o sebaobranu.
Nové obvinenia z júla sa takisto týkajú napadnutia väzenského personálu. Reuters tvrdí, že Gilman ani jeho právnik sa k novým obvineniam dosiaľ nevyjadrili.
Denník Kommersant informoval, že Gilmanov právny tím požiadal o zmiernenie trestu z dôvodu jeho psychických problémov.
Najnovšie súdne pojednávania v prípade Gilmana je podľa Reuters naplánované na 25. augusta.
Okrem Gilmana sa v ruských väzniciach v súčasnosti nachádza pravdepodobne deväť Američanov. V apríli si Rusko a USA vymenili dvoch väzňov. Rusko vydalo Spojeným štátom americko-ruskú občianku Xeniu Karelinovú, ktorú minulý rok odsúdili na 12 rokov väzenia za vlastizradu; tej sa vraj dopustila tým, že darovala necelých 52 dolárov charitatívnej organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá pomáha Ukrajine.
Výmenou za to Spojené štáty vydali Rusku nemecko-ruského občana Arthura Petrova, ktorého zatkli v roku 2023 na Cypre na žiadosť Spojených štátov pre obvinenia z nezákonného vývozu americkej elektroniky do Ruska.
