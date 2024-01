Z Belgorodu evakuovali približne 300 ľudí

Moskva 8. januára (TASR) - Ruské úrady evakuovali približne 300 obyvateľov mesta Belgorod v blízkosti hraníc s Ukrajinou. TASR správa prevzala z agentúry AFP.



Regionálny gubernátor Viačeslav Gladkov v aplikácii Telegram v pondelok uviedol, že približne 300 obyvateľov presunuli so dočasných ubytovacích zariadeniach v rôznych častiach Belgorodskej oblasti. Úrady podľa jeho slov za posledných 24 hodín zaznamenali viac než 1300 požiadaviek na umiestnenie detí z Belgoroda do táborov mimo mesta.



Oblastné úrady už v piatok ponúkli niektorým obyvateľom Belgoroda presťahovanie sa do bezpečia. Reagovali tým na nedávnu vlnu intenzívnych ukrajinských útokov a ostreľovania. Na výškových budovách sa počas nich rozbili okná, čo vyvolalo paniku medzi ľuďmi.



Belgorod sa nachádza necelých 32 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Kyjev v sobotu 30. decembra na mesto odpálil množstvo rakiet ako reakciu na masívne bombardovanie Moskvy po celej Ukrajine. V Belgorode si to vyžiadalo 25 obetí.