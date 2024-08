Rusko z Kurskej oblasti evakuovalo viac ako 76.000 ľudí

Moskva 10. augusta (TASR) - Z pohraničných oblastí medzi Ruskom a Ukrajinou v Kurskej oblasti od utorka evakuovali už viac ako 76.000 ľudí. V sobotu to uviedli lokálne úrady. Rusko v regióne čelí ukrajinskej invázii. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



"Viac ako 76.000 ľudí bolo dočasne premiestnených na bezpečné miesta," uviedol predstaviteľ regionálneho ministerstva pre mimoriadne situácie na sobotňajšej tlačovej konferencii.



Rusko v oblasti od utorka vedie intenzívne boje s viac ako tisícom ukrajinských vojakov, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022.



V piatok ruské úrady vyhlásili v Kurskej oblasti mimoriadnu situáciu. V sobotu Rusko spustilo protiteroristickú operáciu, ktorá ruským bezpečnostným zložkám prideľuje dodatočné právomoci. Do oblasti navyše Rusko nasadilo ďalšie jednotky a vybavenie vrátane tankov, raketometov a leteckých jednotiek, aby zastavilo postupujúce ukrajinské jednotky.



K evakuácii obyvateľstva došlo aj na ukrajinskom pohraničí. V piatok gubernátor susednej Sumskej oblasti rozhodol o evakuácii 20.000 ľudí z 28 pohraničných obcí.