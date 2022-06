Rusko: Z prístavu v okupovanom Berďansku čoskoro začnú vyvážať obilie

Berďansk 8. júna (TASR) - Vývoz obilia z juhoukrajinského prístavu v meste Berďansk, ktorý v súčasnosti okupuje ruská armáda, by sa mal obnoviť tento týždeň. Oznámili to miestni predstavitelia, podľa ktorých prevádzka tamojšieho prístavu môže pokračovať, keďže sa ho podarilo odmínovať. Informuje o tom britská spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok povedal, že prístavy v mestách Berďansk a Mariupol obnovili svoju prevádzku. "Odmínovanie prístavu v Mariupole je dokončené. Funguje normálne a priplávali doň prvé nákladné lode," citovala Šojgua agentúra Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok zopakoval, že ak chce Ukrajina obnoviť vývoz obilia, musí odmínovať svoje prístavy.



Moskva uviedla, že bude kontrolovať lode vstupujúce do ukrajinských prístavov ešte predtým, než im umožní naložiť obilie. Chce sa tak ubezpečiť, že na Ukrajinu neprevážajú zbrane.



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. Kyjev tvrdí, že pre blokádu ruskej armády je v ukrajinských prístavoch je v súčasnosti uviaznutých 22 miliónov ton obilia.



Ruský prezident Vladimir Putin v piatok povedal, že tvrdenia o blokáde ukrajinských prístavov Ruskom sú "zavádzaním" krajín Západu, ktoré sa snažia zakryť svoje vlastné politické chyby.



Podľa neho bude ukrajinské obilie najjednoduchšie vyvážať cez Bielorusko. V takomto prípade je potrebné zrušiť sankcie uvalené na Minsk, dodal.