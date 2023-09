Za kritiku invázie odsúdili v Rusku aktivistu na osemročné väzenie

Moskva 22. septembra (TASR) - V Rusku odsúdili v piatok na osemročný trest odňatia slobody politického aktivistu Richarda Rouza. Dôvodom boli príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých kritizoval vojenskú operáciu Moskvy na Ukrajine. Výšku trestu pre agentúru AFP potvrdil hovorca vojenského súdu v Jekaterinburgu.



Rouza (38) zadržali vlani v apríli. Podľa ľudskoprávnej organizácie OVD-Info k tomu došlo po tom, ako na sociálnych sieťach opätovne zverejnil video obviňujúce ruské ozbrojené sily z týrania obyvateľov ukrajinského mesta Buča, ktoré okupovali niekoľko týždňov.



Ruské úrady ho obvinili zo šírenia dezinformácií. Následne ho však stíhali v súvislosti s terorizmom, keďže objavili, že v istom príspevku vyzýval na zabitie ruského prezidenta Vladimira Putina s cieľom ukončiť tak nepriateľské akcie voči Ukrajine.



V apríli 2022 zadržali aj jeho manželku Mariju, ktorú však prepustili a na súdny proces mala čakať na slobode. OVD-Info uvádza, že následne utiekla do Arménska, kde ju zadržali a vyhrážali sa jej tým, že bude spoločne so synom vydaná do Ruska. Napokon ju prepustili a podľa OVD-Info utiekla do Poľska.



V Rusku bolo zadržaných už približne 20.000 ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom vyslovili proti vojne na Ukrajine. Na dlhoročné väzenské tresty bolo za protesty proti vojne odsúdených už aj niekoľko vysokopostavených opozičných predstaviteľov.