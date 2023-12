Rusko: Za piatkové civilné obete môžu obranné systémy Ukrajiny

New York 30. decembra (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia pripísal ukrajinskej protivzdušnej obrane vinu za to, že pri piatkových útokoch Ruska na ukrajinské územie zahynuli civilisti. Vyjadril sa tak na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), o ktoré po týchto útokoch požiadala Ukrajina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nebenzia v tomto smere označil za "ozajstný problém" to, že ukrajinské systémy protivzdušnej obrany sú nasadené v obytných oblastiach. "Ak by ukrajinské systémy protivzdušnej obrany neboli v prevádzke, neboli by tam vôbec žiadne obete medzi civilistami," povedal.



Mohutná vlna ruských útokov si podľa Kyjeva v noci na piatok vyžiadala na celom území Ukrajiny prinajmenšom 30 mŕtvych a vyše 160 zranených. Rusko na bombardovanie použilo približne 160 rakiet a dronov.



"Bohužiaľ dnešné hrozné útoky boli len posledným zo série stupňujúcich sa útokov zo strany Ruskej federácie," povedal na zasadnutí BR OSN zástupca generálneho tajomníka OSN Mohamed Khiari. Generálny tajomník OSN António Guterres podľa zástupcových slov tieto strašné ruské útoky čo najdôraznejšie odsúdil. "Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru porušujú medzinárodné humanitárne právo, sú neprijateľné a musia okamžite prestať," dodal Khiari.



Pravdepodobne ruská raketa v piatok ráno na krátko narušila aj vzdušný priestor Poľska, o čom následne popoludní informovali predstavitelia tamojších ozbrojených síl. "Zaznamenali sme vážny incident narušenia poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Udalosť momentálne vyšetruje poľská armáda a príslušné bezpečnostné služby," uviedol poľský veľvyslanec pri OSN Krzysztof Szczerski.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia zase povedal, že nočné útoky Ruska znásobili utrpenie ľudí na Ukrajine. Tieto raketové a dronové útoky podľa jeho slov na Ukrajine v noci na piatok zasiahli aj "pôrodnicu, vzdelávacie zariadenia, nákupné centrum, 45 viacposchodových obytných budov, súkromné domy, dva kostoly... parkovisko".



Dodal, že desivé nálety Ruska sú hrozbou nie len pre Ukrajinu, ale aj "susedné krajiny", čím podľa agentúry AFP odkázal na práve tvrdenie o preniknutí ruskej rakety do vzdušného priestoru Poľska.