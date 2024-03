Rusko za vyhostenie diplomatov z Viedne predvolá rakúskeho veľvyslanca

Moskva/Viedeň 14. marca (TASR) — Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s vyhostením dvoch diplomatov z ruského veľvyslanectva vo Viedni predvolá rakúskeho veľvyslanca v Moskve Wernera Almhofera. Agentúru TASS o tom vo štvrtok informoval ruský rezort diplomacie. Uviedli to agentúra APA a denník Kurier.



Ruské ministerstvo podľa agentúry TASS ostro odsúdilo vyhostenie dvoch ruských diplomatov z Viedne. "Rakúske úrady bezdôvodne vyhlásili dvoch diplomatov z ruského veľvyslanectva v Rakúsku za personu non grata. Ruská strana dôrazne odsudzuje tento ďalší nepriateľský krok Viedne, za ktorého následky nesú plnú zodpovednosť rakúske úrady," uvádza sa vo vyhlásení.



Ako v stredu večer pre agentúru APA uviedla hovorkyňa ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga, dvaja ruskí diplomati "podnikali kroky, ktoré sú nezlučiteľné s ich diplomatickým štatútom". Táto formulácia sa zvyčajne týka špionážnej činnosti. Obaja diplomati musia opustiť rakúske územie najneskôr do 19. marca.



Počet ruských diplomatov vyhostených z Rakúska za posledné štyri roky tak stúpol na jedenásť. Ešte v auguste 2020, teda pred ruskou agresiou na Ukrajine, bol vyhostený ruský diplomat pre ekonomickú špionáž. Podľa rakúskeho ministerstva zahraničných vecí pôsobí v súčasnosti v Rakúsku 60 ruských diplomatov — 56 je akreditovaných na ruskom veľvyslanectve vo Viedni a štyria na ruskom generálnom konzuláte v Salzburgu.