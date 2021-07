Rusko zablokovalo 49 webstránok spojených s Navaľným

Moskva 26. júla (TASR) - Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) zablokovala 49 internetových stránok, ktoré majú spojitosť s väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným. V pondelok to oznámil Navaľného popredný spolupracovník Leonid Volkov, informovala agentúra AFP.



"Na základe rozhodnutia úradu generálnej prokuratúry bolo súbežne zablokovaných 49 webstránok," napísal na sociálnej sieti Telegram Volkov, ktorý bol šéfom Navaľného regionálnych politických štábov.



Tieto kroky Moskvy pripodobnil "noci dlhých nožov", teda k rozsiahlym čistkám, ktoré v roku 1934 nariadil v Nemecku nacistický vodca Adolf Hitler.



Medzi zablokovanými stránkami sú Navaľného hlavný web navalny.com, stránky jeho nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ako aj webstránka jeho kľúčových spojencov a regionálnych štábov, ktoré v júni ruský súd vyhlásil za extrémistické. Tento krok v podstate členom mnohých organizácií znemožnil kandidovať v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách.



Jediná webová stránka, ktorú ruská štátna cenzúra nezablokovala, je podľa Volkova "Smart Voting", ktorá sa venuje stratégii navrhnutej Navaľným v súvislosti s podporou kandidátov, ktorí majú najväčšie šance na to, aby vo voľbách porazili politikov spojených s Kremľom. Táto taktika sa ukázala byť v posledných lokálnych voľbách úspešná, keď vládnuca strana Jednotné Rusko získala vo viacerých regiónoch menší počet kresiel, než sa očakávalo.



Opozičného politika Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný a pôvodne podmienečný trest odňatia slobody vynesený v kauze Yves Rocher mu zmenil na nepodmienečný. Vo väzení tak politik strávi dva roky, šesť mesiacov a dva týždne. Prepustený by tak mal byť koncom júla alebo začiatkom augusta 2023.