Rusko zablokovalo aplikáciu WhatsApp, podľa Kremľa nedodržiava zákon
Britská stanica BBC doplnila, že od roku 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých nových zariadeniach predávaných v Rusku a používať ju musia aj štátni zamestnanci, učitelia a študenti.
aktualizované
Moskva 12. februára (TASR) - Rusko zablokovalo vo štvrtok aplikáciu na posielanie správ a videohovory WhatsApp na svojom území pre jej „neochotu“ dodržiavať zákon, oznámil Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Takéto rozhodnutie bolo skutočne prijaté a implementované,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o zákaze aplikácie.
Peskov uviedol, že rozhodnutie bolo prijaté na základe „neochoty WhatsAppu dodržiavať normy a literu ruského práva“.
Agentúra Reuters predtým vo štvrtok uviedla, že podľa tvrdení spoločnosti Meta sa už Rusko pokúsilo „úplne zablokovať“ aplikáciu WhatsApp, aby jej používateľov presmerovalo na štátom podporovanú platformu Max. Tento krok by mohol podľa nej zasiahnuť až 100 miliónov používateľov.
Britská stanica BBC doplnila, že od roku 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých nových zariadeniach predávaných v Rusku a používať ju musia aj štátni zamestnanci, učitelia a študenti.
„Dnes sa ruská vláda pokúsila úplne zablokovať WhatsApp s cieľom presmerovať ľudí na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu,“ uviedla spoločnosť WhatsApp na sociálnej sieti X. Meta zároveň zdôraznila, že robí všetko pre to, aby jej používatelia v Rusku zostali pripojení.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre agentúru TASS uviedol, že návrat aplikácie do Ruska závisí od „plnenia legislatívy“ a prípadného dialógu medzi spoločnosťou Meta a ruskými orgánmi.
