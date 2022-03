Rusko zablokovalo prístup k portálu spravodajskej stanice BBC

Moskva 16. marca (TASR) - Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) zablokovala v Rusku prístup k hlavnému webovému portálu spravodajskej stanice BBC. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že je to iba začiatok odvetných krokov mierených proti médiám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že toto je len začiatok odvetných krokov v súvislosti s informačnou vojnou, ktorú proti Rusku rozpútal Západ," napísala na sociálnej siete Telegram hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.



Roskomnadzor zaradil portál televízie BBC medzi webové stránky, ktoré sú v Rusku zablokované. Úrady pritom zablokovali aj portál ruskej verzie servisu BBC.



BBC však zverejnila video, na ktorom obyvateľom Ruska ukázala, ako môžu získať prístup k informáciám, ktoré toto médium zverejňuje, prostredníctvom služby VPN alebo použitím aplikácie. Televízia vyzvala svojich divákov a čitateľov, aby si stiahli jej aplikáciu a sledovali jej účty na sociálnych médiách.



Okrem portálu BBC Roskomnadzor zablokoval v stredu prístup aj k najmenej 31 ďalším spravodajským portálom. Agentúra AFP nemala z územia Ruska prístup k viac ako 30 spravodajským portálom so sídlom v zahraničí.



Týka sa to aj oceňovaného investigatívneho portálu Bellingcat, ako i niekoľkých portálov ruských regionálnych portálov ako Permdaily.ru.



Rusko od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu obmedzuje prístup k čoraz väčšiemu počtu nezávislých médií a zablokovalo i prístup k sociálnym sieťam ako Facebook, Twitter a Instagram.