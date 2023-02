The Bell píše o ekonomickom dosahu invázie. Rusko ich zablokovalo

Moskva 19. februára (TASR) - Rusko zablokovalo v nedeľu prístup k spravodajskému internetovému portálu The Bell. Agentúra Reuters pripomína, že tento server založila jedna z najprominentnejších ruských novinárok - Jelizaveta Osetinská. Ide o dosiaľ posledný zo zásahov Ruska voči nezávislým médiám v krajine.



Moskva zablokovala od svojho vlaňajšieho napadnutia Ukrajiny už desiatky spravodajských portálov. Často ich pritom obviňovala, zo zverejňovania lživých správ o svojej "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine, čo je termín, akým oficiálne nazýva inváziu.



Server The Bell publikuje najmä ekonomické správy. Doteraz bol jedným z mála zostávajúcich nezávislých mediálnych portálov prístupných v Rusku po tom, ako tamojšie úrady zablokovali médiá ako Mediazona, Meduza či Novaja Gazeta.



Už vlani pritom tento server informoval, že prestane pokrývať vojnu na Ukrajine, keďže by tak ohrozoval svojich novinárov. Naďalej však zverejňoval správy o dosahu invázie na ekonomiku krajiny.



The Bell založila v roku 2017 zmienená novinárka Osetinská, bývalá šéfredaktorka niekoľkých ruských ekonomických periodík vrátane denníka Vedomosti či ruskej verzie magazínu Forbes.



Osetinská, rovnako ako aj samotný portál The Bell, boli v Rusku už skôr označené za "zahraničných agentov". Ako pripomína Reuters znamená to, že podliehali zvýšenej kontrole zo strany tamojších úradov.